誰看守守護者？NIN 翻唱 Bowie 名曲 劇集《 Watchmen 》播！

「 Who watch the Watchmen? 」《 Watchmen 》相信大家不會對之陌生,由 Alan Moore 創製的漫畫已在 2009 年改編成 Zack Synder 執導的電影,今年也成了 HBO 繼《 權力遊戲 》( Game of Thrones )後的主打劇集。劇集已播映了七集,而當中,有一首歌在劇中響起的,就特別有共鳴 —— 那就是 David Bowie 的《 Life on Mars 》,但更特別的,是歌曲由 NIN( Nine Inch Nails )的 Trent Reznor 和 Atticus Ross 翻唱!

首先,怎也要重溫一下 David Bowie《 Life on Mars 》的原版:

好,那麼由 NIN 的 Trent Reznor 和 Atticus Ross 翻唱的《 Life on Mars 》又是怎樣的感覺?聽一聽:

其實 Trent 和 Atticus 翻唱 Bowie 的經典歌曲也不是第一次,早在 2017 年的 Nine Inch Nails 現場演出上他們已翻唱過一次《 I Can’t Give Everything Away 》

也別忘了 Trent 和 Bowie 於 1991 年的合作《 I’m Afraid of Americans. 》啦!

Anyway,說一下這次的《 Watchmen 》電視劇,背景設定在 2019 年,即漫畫發生的事件後的 34 年,故事圍繞主角 Sister Night 之前被白人主義組織襲擊,生還後的社會立法讓警察不公開身份和在執行職務時可蒙面...

劇集共 9 集,第一季也去到尾聲了,看看第 8 集的預告:

等多 10 年吧 - Oasis 復合無望因為 Twitter?