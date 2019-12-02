等多 10 年吧 - Oasis 復合無望因為 Twitter？

扭耳仔
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香港人抗爭半年，方法盡試盡做，有人上街有人連儂牆有人做文宣，更有不少人以 social network 平台 twitter 向國外政客及官員 tweet 出香港情況，甚至說這個方法加快了「民主及人權法案」通過亦不為過。不過對 Oasis 來說（或主要是那兩兄弟來說），Twitter 卻是加深他們的裂痕...

早幾個月有講過 Foo Fighters 主音 Dave Grohl 在英國演出時「爆肚」說要聯署促請 Oasis 復合出演，最後當然是被前 Oasis 成員 Noel Gallagher 一句「先解散 Foo Fighters 吧！」KO 了這個「 idea 」/ 訴求...

Foo Fighters 倡聯署Oasis重組，Noel Gallagher 黑面回應訴求！

不過最近 Noel 大爆 Oasis 解散十年後仍未能復合的原因... 竟是 Twitter ？！？！

在最近《 The Big Issue 》的訪問中，Noel 訴說了 Oasis 的復合一直在他的計劃中，但他說：「 10 年了，我離開了樂隊 10 年，這些時間我遇上了 Liam 兩次，兩次最後都是想打架，所以真是要復合的話，要在一個超乎想像的情況下發生，我不想再在兩年光景的巡迴中與他爭吵了。」

Noel 接受了《 The Big Issue 》的「爆炸性」訪談。

但，是有條件的，首先是「 我希望 Liam 不要再在 Twitter 上對我，或我的家人作惡言攻擊。」

大家都會去相信 Noel 這個訪問中說的都是由心而發，但再看看 Liam 在 Twitter 上對 Noel 訪問的回應，更可以看出 Liam 對 Noel 的憎恨也是由心而發...

所以看來復合的關鍵除了是別再打架外，就是 Twitter 的戰火也要停下來，但絕對不是一件容易解決到的事。

Noel 都在訪問中說了些「客套」話，拍看到 Liam 的個人發展不錯，替他高興：「 我知道他為了 Oasis 的事會放下他現在人生的一切，但未盡如意時，我也高興看到他正正經為自己的生活著想，他的專輯比我演出的門票賣得更好，要把握這個機會啊。」

Liam 長期 logged in Twitter，那吖他 retweet 一下香港的情況可以行得通嗎？

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