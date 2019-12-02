等多 10 年吧 - Oasis 復合無望因為 Twitter？

香港人抗爭半年，方法盡試盡做，有人上街有人連儂牆有人做文宣，更有不少人以 social network 平台 twitter 向國外政客及官員 tweet 出香港情況，甚至說這個方法加快了「民主及人權法案」通過亦不為過。不過對 Oasis 來說（或主要是那兩兄弟來說），Twitter 卻是加深他們的裂痕...

早幾個月有講過 Foo Fighters 主音 Dave Grohl 在英國演出時「爆肚」說要聯署促請 Oasis 復合出演，最後當然是被前 Oasis 成員 Noel Gallagher 一句「先解散 Foo Fighters 吧！」KO 了這個「 idea 」/ 訴求...

Foo Fighters 倡聯署Oasis重組，Noel Gallagher 黑面回應訴求！

不過最近 Noel 大爆 Oasis 解散十年後仍未能復合的原因... 竟是 Twitter ？！？！

在最近《 The Big Issue 》的訪問中，Noel 訴說了 Oasis 的復合一直在他的計劃中，但他說：「 10 年了，我離開了樂隊 10 年，這些時間我遇上了 Liam 兩次，兩次最後都是想打架，所以真是要復合的話，要在一個超乎想像的情況下發生，我不想再在兩年光景的巡迴中與他爭吵了。」

Noel 接受了《 The Big Issue 》的「爆炸性」訪談。

但，是有條件的，首先是「 我希望 Liam 不要再在 Twitter 上對我，或我的家人作惡言攻擊。」

大家都會去相信 Noel 這個訪問中說的都是由心而發，但再看看 Liam 在 Twitter 上對 Noel 訪問的回應，更可以看出 Liam 對 Noel 的憎恨也是由心而發...

TWITTER RULES — Liam Gallagher (@liamgallagher) 2019年11月18日

Moron = The person who wishes aids on other people Moron = The person who says Scotland is a 3rd world country Moron = The little 1 in Oasis with the big head and naff dress sense as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 2019年11月18日

所以看來復合的關鍵除了是別再打架外，就是 Twitter 的戰火也要停下來，但絕對不是一件容易解決到的事。

Noel 都在訪問中說了些「客套」話，拍看到 Liam 的個人發展不錯，替他高興：「 我知道他為了 Oasis 的事會放下他現在人生的一切，但未盡如意時，我也高興看到他正正經為自己的生活著想，他的專輯比我演出的門票賣得更好，要把握這個機會啊。」

Liam 長期 logged in Twitter，那吖他 retweet 一下香港的情況可以行得通嗎？

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