Pixar動畫配樂家Randy Newman暖化《Marriage Story》分手的殘酷

臨近聖誕檔期，Netflix推出了兩套可問鼎奧斯卡的作品《The Irishman》及《Marriage Story》，前者老戲骨的巔峰匯演，後者Scarlett Johansson與Adam Driver脫下「superhero」劇服，回歸日常爆發真實情感的威力，比原力更加強力。一個簡單不過的離婚故事，可以在你的心房狠狠掘一個大坑，負責配樂的 Randy Newman 用Toy Story式的爵士樂，從中拯救了觀眾，再填補心靈的空洞。

*在剛公布的金球獎2020提名表單，《Marriage Story》獲得了六項提名，包括最佳電影(戲劇類)、最佳配樂(戲劇類)、最佳劇本(戲劇類)、最佳男主角(戲劇類)、最佳女主角(戲劇類)、最佳女配角。

(含小量劇透，其實離婚的故事都大概相似)

在影片一開始，男主角Charlie與女主角Nicole，各自以獨白方式表達對方在自己生活中的角色，形容對對方的愛；蒙太奇的生活片段，加上 Randy Newman 以招牌式小提琴的前奏，與鋼琴帶動著甜蜜的情緒，這首主題配樂《What I Love About Nicole/Charlie》保存著這份感情最溫暖的時刻。當回憶片段一完，出現在觀眾面前是婚姻關係調解員的辦公室，所有的甜蜜猶如幻想，現實是一對處理離婚中的夫妻。

【有戲聽】 Toy Story 4 耹聽內心聲音與自由意志的抉擇

為《Toy Story》系列、《蟲蟲特攻隊》、《怪獸公司》系列、《反斗車王》系列配樂，與Pixar合作長達25年時間的 Randy Newman，他輕柔的爵士樂建構了我們對童話世界的理解。《Marriage Story》導演 Noah Baumbach 接受Netflix自家的訪問時，他今次需要的是一種極度溫暖和浪漫的配樂，在觀賞這段關係破裂的同時，會對他們產生同情。從戲可見，每當男女主角稍為重拾對對方的情感時，主題配樂就會響起，觀眾就越希望他們可以復合。

Randy Newman 在編寫男主角部份的配樂時，他選用樂器法國號作開首，而女主角則用了鋼琴，來符合兩個獨立的個性。他簡單形容自己作品，所追求的只是「情感」，令刺激更加刺激，要令悲傷更加悲傷。

雖然在Netflix上播放，這次《Marriage Story》標明了支援5.1聲道的音響，讓高階配置的觀眾更能代入這個情緒爆發的漩窩之中。《Marriage Story》與《The Irishman》及《The Two Popes》三套Netflix電影，雄霸了金球獎最佳電影及多項提名，是電影業界一場重大的革新運動，但如果這三套電影可以在戲院上映特別場，亦是一種享受。

PS:你知愛情電影，重點是可以約人去戲院睇，有幾可先可以「Netflix and chill」先？完。