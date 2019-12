The Flashback - Down By The River：最復古、最港式情懷的 MV

2019 年是香港搖滾樂隊 The Flashback 特別的一年,除了有新歌發布,樂隊也參與了搶耳音樂廠牌計劃,和一眾其他音樂人交流外,也擴闊更多他們創作的視野。《 Down By The River 》是 The Flashback 最新推出的 MV,大家不妨看看他們心血結晶當中的構思和過程。

The Flashback 說,《 Down By The River 》一曲本來是不打算拍攝 MV 的。「大約半年前我們已經推出了 Lyric Video、 加上它算是比較早期的作品,我們在影像上一直沒有什麼特別的想法,因此 MV 的計劃亦無限期擱置了。不過經歷 10 月的台灣巡演後,我們發現特別多台灣朋友對這首歌有共鳴,認為《 Down By The River 》是 The Flashback 最港式、簡單卻又最 emotional 的歌曲;同時亦是我們一個多小時演出的完場歌,彷彿提醒我們:無論音樂走到幾遠、原點都應該是這麼純粹簡單、帶有英倫色彩的創作。」

拍攝的想法有了,又在機緣巧合下,The Flashback 在搶耳計劃認識到 Teddy Robin,參加了他和香港開電視合辦的節目《 點指 band bang 》。節目其中一個環節是要和不同導演合作拍攝 MV:「 我們找來的創作團隊 Just Production 覺得首歌很有 90 年代的感覺,初步構思以『復古』及『港式情懷』為主題,與我們過往兩個 MV 有很大的分別: 《 Replay 》一曲比較文藝、運用較多 visual effect;《 What R U Waiting 4 》比較搖滾、運用 projector 玩 band shot。Just Production 提議讓 The Flashback 『 local 一點』、嘗試較『港式』的風格,呼應 Lyric Video 裡的海山樓現場拍攝。MV 中大量運用一些比較『老土』的畫面和元素,目的是想刻意讓人覺得『老土到毛管戙』(笑)。」

這次是 The Flashback 第一次沒參與任何 MV 製作方向的構思,他們下年推出大碟,預計仍有 3 首單曲會推出,也會交給不同的 production 公司創作,讓其他人理解 The Flashback 的作品、擦出不一樣火花。「我們另外亦推出了《 Awaken The Power 》,一首純音樂配搭 John Lennon 一段演辭,作為《 Down By The River 》的 intro,兩步曲加起來,就是我們想獻給香港的一首情詩。」

"Anybody knows that the people have the power, all we have to do is awaken the power in the people.” “If you’re lost and you're frustrated, I'll take you to the end. Their gun can't shoot us down”

The Flashback 又分享了一下參與搶耳計劃的點滴:「最高興是可以認識到前輩 Teddy Robin,他給了很多意見和方向,鼓勵我們更大膽去創作;而且大家在電影和音樂上的喜好也很接近,例如我們最喜歡都是 Led Zeppelin 和 Beatles、他又聽得出我們寫歌很受 Coldplay 的影響,也推薦了一些電影給我們... 我想這些回憶都是這一年啟發了我們很多。另外在活動中可以認識到不同的前輩、音樂節搞手、監督,這些都令我們體會到如何可以令樂隊走到更大的舞台。當然,搶耳亦提供很多演出機會,令 The Flashback 更多機會與其他本地樂隊接觸,band 與 band 之間「合作」、「互相學習」對獨立音樂圈來說是一個好好的風氣,我們台灣獨立音樂圈也感受到這種氛圍。」

