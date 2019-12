《時代》2019風雲人物Greta Thunberg的演說 是年度音樂素材！

美國《時代》周刊剛於星期三公布,2019年度風雲人物為瑞典環保女孩 Greta Thunberg,結果可能令香港的支持者失望。這位女孩在聯合國的演說,激發了世界各地對環保的抗爭,同時激發了音樂人將這段演說sample (取樣)及重新混音惡搞。

英國新天團The 1975 新專輯開場曲

The 1975 主音 Matthew Healy 與 Greta Thunberg 合照。(網上圖片)

The 1975 9月8機場演出 新歌化身Marilyn Manson 從派對到抗爭

由派對、毒品、性愛,到近年開始探討社會議題的英國樂隊 The 1975 ,即將推出新專輯《Notes on a Conditional Form》,他們在每張專輯的開頭都會有一首名為《1975》的序曲,讓樂迷感受整張大碟的概念及風格。今次他們將在世界經濟論壇2019宣讀《Our House is on Fire》環保宣言,16 歲瑞典少女 Greta Thunberg的聲帶,配上音樂表明樂隊今次的專輯是要為地球表態。The 1975 更作出一個驚人的舉動,宣布在巡迴音樂會中,不會再製作新的紀念品,減少無謂的消費。

Greta Thunberg 的演說令主題放蕩的1975樂隊,起了靜化心靈的作用。(圖片來源:Youtube截圖)

英國殿堂DJ Fatboy Slim 《Right Here, Right Now》

派對是一件非常不環保的事,Greta Thunberg 一定會跟你說「How Dare You!」之前與 The 1975 的合作,是有她本人的官方認證,這次 Fatboy Slim 在蓋茨黑德的演出中,取樣了Greta Thunberg 的演說,混入經典作品《Right Here, Right Now》之中。在強烈的燈光和震撼的音響下 (一定耗電量很大),樂迷聽到「How Dare You!」都瘋狂起舞和歡呼!由於 Fatboy Slim 並沒有正式推出道首混音作品,網民都紛紛製作各自的版本,引起了一場「meme」的戰爭。

北歐是死亡金屬的發源地 當然要有一個「死金」Greta Thunberg

中譯「綠死金」定「環死金」好呢?(圖片來源:YouTube截圖)

瑞典出生的 Greta Thunberg ,她的祖國是一個「死金」(Death Metal) 音樂文化的聖地,由GT樂隊(取自Greta Thunberg的簡寫) 演唱的作品《How Dare You》,Scream出Greta對於漠視環保的人,彷佛有無比憤怒和怨恨。GT的《How Dare You》亦正式推出了單曲,有黑化版的Greta Thunberg作為封面。