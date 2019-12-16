Delta T - 國王的救生衣 ：做一個真正喜歡自己的rapper

繼續是搶耳廠牌計劃的學員單位介紹，前清晨樂團成員，現獨立創作的電子音樂人 Delta T。小時候目標成為 rapper 的他，被成績好又富有的長輩取笑，今日他寫歌作反擊。

《國王的救生衣》的創作概念是來自？

《國王的救生衣》其實背後有個故事，我讀中學時剛剛開始創作，很想成為rapper, 而這份夢想常常被一位讀書成績很好又很富有的長輩冷嘲熱諷，當時我很生氣，覺得他只是因為賺很多錢而做他那份工作，而並非真正喜歡。自己一定要努力可以用音樂生活，“笑返佢”！

《國王的救生衣》也是一個自我提醒，希望以Delta T 的身份有個新開始更“自我中心”一點，為自己而非別人去創作。

從清晨樂團到 Delta T 的身分，你的創作方向有什麼轉變？你會形容自己是怎樣的音樂人？

清晨樂團 時期我的創作更多是偏向 progressive house (EDM) ，其次是hip hop，而 Delta T 則在hip hop 音樂有較大的比重。可肯定的是，這兩種類型我都很喜歡，缺一不可。我相信自己是一個努力的音樂人，不論在曲、詞、編、唱、混音，我都會盡最大努力去學好，做好。「機會同運氣係留俾有準備嘅人」一直是我的座右銘。

作為一個DJ/電子音樂製作人，你最需要什麼的創作伙伴？

作為一個DJ/電子音樂製作人，我最需要VJ 成為我的創作伙伴，視覺與聽覺在一起必定是1+1 > 2。希望可以認識一些VJ朋友合作。

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