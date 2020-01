Higher Brothers 向BBC宣戰 不憤中國饒舌歌手被稱「不挑戰權力」

兩日前英國媒體BBC在官方中文網站發布一篇《饒舌歌手在中國為何不挑戰權力》文章,文中多次提及 Higher Brothers 成員,文章在中國說唱界引起討論,HB成員馬思唯及PSY.P更在微博聲稱對BBC開戰,挑戰他們的權威。

Higher Brothers 的PSY.P及馬思唯在微博向BBC宣戰,但現時帖文已被刪除。(圖片來源:微博截圖)

Higher Brother 成員 PSY P 六日前才在IG宣揚反戰信息。(圖片來源:instagram 截圖)

在BBC中文官方網站的文章《饒舌歌手在中國為何不挑戰權力》提及 Higher Brothers 在2015年發布一首涉及Uber題材的歌曲,成員Melo(謝宇傑)唱到「我不寫政治嘻哈,可是,要是哪個政客想讓我閉嘴,我就砍掉他們的腦袋,把腦袋丟在他們的屍體腳下。這次被調查的是優步。下次就輪到你被調查。」然後歌曲被中國審查機構屏蔽,Melo被當地公安局傳訊問話。自此 Higher Brothers 的歌曲都是以享樂主義,表達身份自豪的創作。

文中重點在於香港反修例風波,引起內地多個饒舌單位以「護旗手」的姿態發文,以及製作「撐警」歌曲,作者覺得內地饒舌只能服從主旋律下創作,與 hip hop的本義有所背道而馳。

內地說唱歌手及網紅對事件的回應:

內地五位說唱人 ICE、AnsrJ、王齊銘、黄旭、小青龍、PO8、Buzzy、法老 聯手寫了首cypherr《撑港警》,表達對香港警察的支持:

內地的微信公眾號《小強蜀熟》撰文回應事件,他認為內地說唱歌手不是不挑戰權力,沒有反抗精神,例如 小人《兇手不只一個》、謝帝《瓜老外》、直火幫《緻美聯航》等作品,都充滿著對社會的批評。

他更以香港的風波為例,香港示威者公然挑戰權力,而內地說唱人群起「挑戰這班挑戰權力的人」,他認為這就是中國饒舌歌手挑戰權力的論據。

對於BBC的說法,《小強蜀熱》公眾號的網民留言反而覺得BBC也有道理。(圖片來源:微信公眾號)

外國網民諷刺中國說唱人的meme (網絡圖片)

Higher Brothers 成員向BBC宣戰的帖文,一日後已消失在微博之中。Higher Brothers 及其所屬的廠牌 88rising 即將會在美國大型音樂節 Coachella 2020 亮相,暫時未知這事件有否影響他們的國際聲譽。

88rising 的目標一值希望用軟實力的方式,將亞洲文化帶到西方,自修例風波後 Higher Brothers 成員多次強硬的政治表態,甚至與西方主流思想的存在差異。值得一提今屆Coachella 2020最大名的單位,是「Rage Against The Machine」,他們的名曲《Killing In the Name》,正是反警權的代表作。「撐警」Higher Brothers 如果與他們同時現身音樂節,是一個話題性的亮點!