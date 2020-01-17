陳嘉 CHANKA - Ocean ：沉瀝 沉澱 蛻變美麗起來

搶耳音樂計劃學員 陳嘉CHANKA ，從拿起木結他翻唱別人的歌，在去年推出的EP《Shades of Blue》之中，她像被藍色洗禮一樣，電子的氛圍灌入了作品之中，蛻變成現在的她。

你會怎樣形容陳嘉的風格？

陳嘉：前衛民謠的氛圍與迷幻電音的獨立音樂人。她的音樂旨在觸動人心，不受題材曲風所限，天馬行空；時而溫文爾雅，時而光怪陸離。陳嘉把哲學、藝術、把生命中遇到的怪誕、不公與荒唐通通寫進曲子裏，以輕描淡寫的唱腔，唱出了一抹麻醉和一絲靡爛。

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其實我不懂形容自己的風格，都唔想用風格去定義自己的音樂，希望可以將我腦海中既音樂創作出來成為一種獨有的「陳嘉風」。

最近推出了的新作《Ocean》又是一個關於什麼的故事？

陳嘉：我在2019年十一月，發布左了首張EP《Shades of Blue》，其中兩首歌 《Silence》 和 《Young》，早前已經發怖了。

《Shades of Blue》 是一張慨念EP，風格由一枝木結他走進氛圍電子。對我來說，《Shades of Blue》 記錄了我於人生五個重要的階段，從學習中重新認識自已。

日子隨時間過去，我們或許會忘記悲傷痛苦的感覺，但是那個努力走向明天的心會一直支持我們。 我們都是很絕望下生存的影子。每一個人生都是獨特的體驗。

《Ocean》是最後一首歌，象徵一個時期的終結，並開始展望未來。希望我們每個人都能從自己的故事中成長蛻變並美麗起來。

謝謝