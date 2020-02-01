挪威歌姬AURORA 係《SEX EDUCATION》怪誕Lily的真實版？

同樣具音樂天份，會說奇怪的外星文，毫不忌諱表達自己的情慾，Netflix劇場《Sex Education》中的Lilly總是吸睛地存在。在真實世界，挪威歌姬 AURORA 無論形象及行為，都彷佛是Lily的原型，睇下佢做訪問時可以幾癲！

北歐精靈歌姬 - 挪威 22 歲新貴 AURORA 連 Björk 都撐！

90 後挪威女生 AURORA (名字解作「極光」)，有人會將她與冰島精靈女王 Björk 相提並論，Björk 本尊亦有親身去看她的演出，AURORA 並是各大音樂節的新貴，去年取消了的Clockenflap，本來也有機會看到她的降臨。隨著知名度上升，AURORA 接受訪問的機會也越來越多，但她常在對談中突然「跳掣」，語出驚人及做出怪異的小動作，猶如外星或精靈入侵人間的音樂圈，AURORA 好好示範如何表現自我。

AURORA 在訪問中自爆興趣是自慰

主持人突然反應不來，AURORA在訪問中常語出驚人。(圖片來源：YouTube)

AURORA 接受澳洲媒體 triple J 的訪問談及自己的生活，被問到日常的興趣，AURORA 說自己喜歡畫畫、看書、烹飪，以及自慰。主持人立即慌張地大笑，追問她是否慣常地自慰，她回答「是呀！你也可以嘗試將以上的東西一起做！」，AURORA 亦說自己喜愛聞書的那種樹木味。英文不是AURORA，談到她會在澳洲到處駕駛時，她用「droving」而是不「driving」去形容，主持人糾正她的讀音，她堅持讀做「droving」~

在NME的訪問之中，AURORA說自己很喜歡 Chemical Brothers，從他們是一顆精子的時候開始。(圖片來源：NME Youtube )

AURORA 怪誕的小動作

AURORA 在訪問中狂咬身指及項鏈，像小朋友般的可愛舉動。(圖片來源：Youtube)

除了語出驚人，在訪問中的AURORA猶如一個坐不定的小朋友，咬手指、咬項鏈、抓梳化。有網民將她在訪問中的奇怪舉動，剪成了三分鐘的精華：

面部彩繪與七彩的衣著造型 《SEX EDUCATION》Lilly的原型？

AURORA 與 Lily 同樣喜歡面部彩繪。

在Netflix劇集《Sex Education》中，Lily是一個充滿科幻性幻想的女生，她的夢想是執導一套史詩級的太空性愛電影，她在學校是樂團及畫劇社的領袖，七彩的衣著搭配，直率的性格，即使不是眾人的焦點，仍然搶眼地存在。

Lily的太空cyber風的衣著，像舡向情色cult片《Barbarella 》(1968)致敬。(圖片來源：Sex Education)

《SEX EDUCATION》的Lily的造形亦有向情色科巧cult片《Barbarella》致敬：

AURORA 的衣著充滿New Age的元素。(圖片來源：NME Youtube)

對於 AURORA 來說，她最喜愛的地方就是森林，她會在樹木中思考人生及宇宙的真締。城市從不是她自在的地方，她常會在市內遺失鞋子(她赤腳行走？)。

地球很危險，如果你像 AURORA 或者 Lily，那樣「古怪」或是特別的存在，希望你也可以找到一個舒適的地方過活！順帶一提，AURORA 有參與《FORZEN 2》的配音(向Elsa召喚的聲音)及主題曲《INTO THE UNKNOWN》的和音。