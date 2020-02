Tame Impala 關於時間流逝哲學的概念專輯《 The Slow Rush 》

澳洲迷幻唱作人兼多元樂手 Kevin Parker 領軍的 Tame Impala 睽違五載之全新專輯《 The Slow Rush 》在今個情人節出版,是一張關於時間哲學的概念專輯,探討時間之流逝,唱片命題就有如「時間是烏龜,我們是野兔」之含意。歌曲繼續如夢似幻、 groovy 、細膩動聽,但比前作《 Currents 》來得較為有機性。

不經不覺間,由澳洲唱作人兼多元樂手 Kevin Parker 領軍的 Tame Impala 上張專輯《 Currents 》,那差不多已是五年前的出品。畢竟這張2015年作品,不獨是我的該年年度專輯之選,而且也義無反顧地聽足多年,何況又在2016年4月於旺角麥花臣場館看過 Tame Impala 的香港專場音樂會,更覺得大滿足。也許是專輯一直叫我回味無窮,所以多年來都沒有想到「 Tame Impala 已經好久未有新作啊」。

基本上 Tame Impala 是 Kevin Parker 的一人音樂 project ,近年的專輯已是由他一人獨力灌錄而成,現場演出時才有巡演樂手參與。(圖片提供: Universal Music )

如今 Tame Impala 在這個2月14日情人節發表的《 The Slow Rush 》,已是其睽違五載的全新專輯,不禁頓覺時間飛逝。而對時間流逝的探討,正是多愁善感的 Kevin Parker 今次在《 The Slow Rush 》裡所圍繞著之主題。從《 It Might Be Time 》到《 Lost in Yesterday 》等先行單曲,都已開宗明義帶出以時間為題的概念。

我們起初認識來自西澳州伯斯的 Tame Impala ,大家都把他們奠定為一個psychedelic rock / neo-psychedelic 音樂單位,帶著60、70年代的復古迷幻聲音。當第三張專輯《 Currents 》出現時,標誌著 Tame Impala 的另一個里程碑——在音樂上,那用上更多 synth 演奏、有著更 groovy 的節奏、來得較修飾,而 Kevin Parker 筆下曲子亦甚動聽,把其迷幻歌曲推進一個如夢似幻、細膩且摩登的層次。結果《 Currents 》讓 Tame Impala 在2015年澳洲 ARIA Music Awards 拿奪了「年度專輯」、「最佳組合」、「最佳搖滾專輯」、「年度製作人」、「年度錄音師」共五個獎項,又備獲 Grammy Awards 的「最佳另類音樂」提名。也是何解當我要總結出2010年代的最佳專輯時, Tame Impala 的作品我選擇了《 Currents 》,而非他們第一、二張專輯《 Innerspeaker 》和《 Lonerism 》。

當《 Currents 》的巡演結束之後, Kevin Parker 並沒有急於讓 Tame Impala 籌備再下一城的專輯,反之他希望能夠為自己作重新設置。所以直到2018年中,他才為其第四張專輯動工。《 The Slow Rush 》是橫跨美國洛杉磯及 Kevin Parker 的西澳州費利曼圖( Fremantle )家中錄音室錄製,跟《 Currents 》一樣,全是由他一人獨力灌錄而成,也依循那個大方向,但聲音上乃比前作來得較為有機性。

Tame Impala 的第四張專輯《 The Slow Rush 》仍是 Modular Recordings 出品,唱片封面由 Neil Krug 設計與拍攝。

由《 One More Year 》開始、以《 One More Hour 》作結,《 The Slow Rush 》就是一張關於時間哲學的概念專輯。對於時間流逝,活在眼前閃爍, Kevin Parker 看到是一些令人陶醉的東西,而唱片的命題「 The Slow Rush 」,有如「時間是烏龜,我們是野兔」之含意,大抵亦即是成語中所謂的「說時遲,那時快」,抑或大家老闆的搵笨語錄:「唔使急慢慢嚟,最緊要快。」

開場曲《 One More Year 》便是由 vocoder 處理的人聲 chanting 來帶出這首穿越時間鴻流之旅的 space-pop 曲目。

首支先行單曲《 Borderline 》是一首有著輕盈 disco groove 的 soft rock / dream-pop 歌曲, soulful 得來亦美不勝收。

第二首單曲作品《 It Might Be Time 》所道出是人們面對衰老過程、失去了個人魅力( mojo ),在 psychedelic-pop / dream-pop 的曲子下又綻放出巨大的節拍。

怦然心動的醉人 ballad 曲目《 Posthumous Forgiveness 》是關於記憶,Kevin 在幽美的曲子下最未唱出「(This time) Wanna tell you 'bout the time / (I know) I was in Abbey Road / Or the time that I had / Mick Jagger on the phone 」

最新單曲《 Lost in Yesterday 》所說是被突如其來湧現出的舊愁思念心情偷襲,這首流麗的歌曲那連綿的 bassline 與 groovy 的節拍,就如與內心的懷舊之癮作糾纏。歌曲以一鏡過拍攝的mv帶我們去到一個複古的結婚派對, Kevin Parker 飾演 wedding singer ,鏡頭在場內每走一個循環,氣氛就愈見開心,但最後發嬲收場。

《 The Slow Rush 》裡的重點之作,還有變化多端的《 Breathe Deeper 》,歌曲本是有如 Fleetwood Mac 的 soft rock 或日系 city-pop ,但又穿插著 house music 式鋼琴 riff ,到了尾段更切入了 acidic 電聲,換成 Daft Punk 般的電音樂曲;《 Tomorrow’s Dust》的 acoustic 結他與 congas敲擊,把大家帶到去一片夏日的風景;《 Is It True 》祭出很80年代的 boogie funk 曲風;壓軸的《 One More Hour 》,是 Tame Impala 的七分鐘 prog rock 曲目。

其實 Tame Impala 在去年3月最先發表的回歸單曲是《 Patience 》,可是卻不知何解沒有被收錄在《 The Slow Rush 》。

【R.I.P.】回憶我跟Gang Of Four後龐克傳奇Andy Gill的夢幻飯局