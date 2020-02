Mazzy Star 主腦人 David Roback 去世 終年 61 歲

為甚麼新一年未夠三個月就有這麼多人要走?經典 dream pop 樂隊 Mazzy Star 的主腦兼始創人、結他手 David Roback 突去世,終年 61 歲。他除了為樂隊作曲填詞外,也是當年幾隊 neo-psychedelia 樂隊 如 Rain Parade 及 Opal 的成員。

身兼唱作人、音樂監製、與 Hope Sandoval 組成經典 dream-pop 組合 Mazzy Star 的 David Roback,由樂隊的代表發聲明指他於日前去世,終年 61 歲。

David Roback 在 80 年代洛彬磯 Paisley Underground 的 neo-psychedelia 音樂社群很活躍,在為共同創立的 Rain Parade 推出過一張專輯後就離隊了,之後在巴克里、紐約遊歷,到 1980 年代中與 Kendra Smith 組成了 Opal,但 Kendra 在樂隊與 The Jesus & Mary Chain 一起巡迴中途離隊,幸好朋友 Hope Sandoval 來接任,David Roback 也就順勢為樂隊改名,成為了大家熟知的 Mazzy Star。

Mazzy Star 在 1990 年推出首張專輯《 She Hangs Brightly 》,可以說是初試啼聲,當中一曲《 Halah 》可以說是世人第一次聽到 Hope 那把迷人的聲線。配合 David 的迷幻元素,絕對是聽覺的另一境界。

不過最為人知曉的,都是樂隊的第二張專輯《 So Tonight That I Might See 》,《 Fade Into You 》可以說是播到你我他都聽過。

不過在 1996 年的專輯《 Among My Swan 》後,樂隊就進入「冬眠期」,樂迷要等足足 17 年後 —— 2013 年,才迎來第四張專輯《 Seasons of Your Day 》。

RIP David