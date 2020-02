2020 年你要聽 - 紐西蘭樂隊 Yumi Zouma

這個世界,band 有好多,想全部聽到也不是易事,若是在無意間聽到了一隊 band 的歌、看到了一隊 band 的 mv,那,就是緣啊。好,今日就說說一隊來自紐西蘭的 alternative pop 樂隊 Yumi Zouma。

首次聽到 Yumi Zouma 的名字,已是樂隊推出了第三張 EP《 EP III 》的 2018 年了,當中一首《 Powder Blue / Cascine Park 》聽到了女主音 Christine Simpson 的歌聲令人著迷非常,也就二話不說買下來了。

以為是甚麼新樂隊嗎?完全錯了,最初因為 2011 年的基督城地震,令女主音 Kim Pflaum、結他手 Josh Burgess 和低音結他手 Charlie Ryder 組成了 Yumi Zouma,但他們分散在世界不同地方,有巴黎、有紐約,三人利用檔案分享的方法去寫歌,2014 年推出了首張 EP《 EP I 》,歌曲《 Long Walk Home For Parted Lovers 》和《 The Brae 》是很重 synth-pop 完素,Kim 的歌聲比 Christine 的來得硬朗一些,mv 也很 DIY / lo-fi 的

樂隊在《 EP 》後,除了跟 Lorde 巡演,樂隊雖在 2015 年接連推出《 EP II 》,但卻經歷過兩、三次的成員變更,最大的改變是 Kim 離隊,Christine Simpson 替代成為新女主音和結他手 Sam Perry 的加入。《 EP II 》的歌曲仍聽到 Kim 的聲音。

Christine Simpson 的加入,令 Yumi Zouma 的作品更為 dreamy,也可以說走各向了 dream-pop 的方向,也可以很坦白的說,在聽了他們 2016 年推出的首張專輯《 Yoncalla 》是聽到樂隊在新景像下正找尋新方向,不論是音樂元素上、編曲上,甚至 Christine Simpsons 的唱腔,都似是在「開發」之中。不過,看到 baby fat 的 Christine 是挺可愛的。(還有點點傲嬌的感覺呢)

到又是一連串巡迴演出後,2017 年樂隊終於回到紐西蘭為新作品錄音樂,也是首次在專業的錄音室錄音,加上有現場鼓手 Olivia Campion 加入,令到完成品、第二張專輯《 Willowbank 》的聽感完全不同,《 Depth Pt. I 》、《 December 》、《 Half Hour 》都有一個很清晰的感覺。alternative pop 也可以很耐聽呢。

不過都是《 EP III 》中的作品最能吸引人耳膜,Christine 好像找到了一個更具體更完整的演繹方向,唱腔更為固定,感覺是她更輕聲去唱,音樂上也是更豐富,最能 catch 到人 attention 的個人認為是《 Powder Blue / Cascine Park 》(上面第一條片那道),不過不知為何這首歌未有拍成 mv,不過《 In Camera 》的 mv 拍得非常好看,女生在男生面前跳著有趣的舞,又點點緬腆的,卻看得人眼睛發亮,女生更有點似《 Stranger Things 》中的 Eleven 長大了後的樣子呢。

成立了快 8 年,樂隊也即將迎接他們的第三張專輯,《 Truth or Consequences 》即將在 3 月 13 日推出,大家也可以先聽到其中三首歌《 Southwark 》、《 Cool For A Second 》和《 Right Track / Wrong Man 》;前兩首也更拍成 mv。這張專輯 Yumi Zouma 再回到起點,成員各自在世界不同的地方,過著自己的生活卻利用科技去一起作曲,電郵、file sharing 不少得,樂隊也從廠牌 Cascine 過檔了 Polyvinyl Records,有了更多曝光率,相信 Yumi Zouma 會得到更多樂迷的共嗚。

Yumi Zouma 的第三張專輯《 Truth or Consequences 》

Yumi Zouma 經歷多年的洗禮,音樂路上成熟了不少。( Yumi Zouma 官網圖片)

