2020 年你要聽 - 紐西蘭樂隊 Yumi Zouma

這個世界，band 有好多，想全部聽到也不是易事，若是在無意間聽到了一隊 band 的歌、看到了一隊 band 的 mv，那，就是緣啊。好，今日就說說一隊來自紐西蘭的 alternative pop 樂隊 Yumi Zouma。

首次聽到 Yumi Zouma 的名字，已是樂隊推出了第三張 EP《 EP III 》的 2018 年了，當中一首《 Powder Blue / Cascine Park 》聽到了女主音 Christine Simpson 的歌聲令人著迷非常，也就二話不說買下來了。

以為是甚麼新樂隊嗎？完全錯了，最初因為 2011 年的基督城地震，令女主音 Kim Pflaum、結他手 Josh Burgess 和低音結他手 Charlie Ryder 組成了 Yumi Zouma，但他們分散在世界不同地方，有巴黎、有紐約，三人利用檔案分享的方法去寫歌，2014 年推出了首張 EP《 EP I 》，歌曲《 Long Walk Home For Parted Lovers 》和《 The Brae 》是很重 synth-pop 完素，Kim 的歌聲比 Christine 的來得硬朗一些，mv 也很 DIY / lo-fi 的

樂隊在《 EP 》後，除了跟 Lorde 巡演，樂隊雖在 2015 年接連推出《 EP II 》，但卻經歷過兩、三次的成員變更，最大的改變是 Kim 離隊，Christine Simpson 替代成為新女主音和結他手 Sam Perry 的加入。《 EP II 》的歌曲仍聽到 Kim 的聲音。

Christine Simpson 的加入，令 Yumi Zouma 的作品更為 dreamy，也可以說走各向了 dream-pop 的方向，也可以很坦白的說，在聽了他們 2016 年推出的首張專輯《 Yoncalla 》是聽到樂隊在新景像下正找尋新方向，不論是音樂元素上、編曲上，甚至 Christine Simpsons 的唱腔，都似是在「開發」之中。不過，看到 baby fat 的 Christine 是挺可愛的。（還有點點傲嬌的感覺呢）

到又是一連串巡迴演出後，2017 年樂隊終於回到紐西蘭為新作品錄音樂，也是首次在專業的錄音室錄音，加上有現場鼓手 Olivia Campion 加入，令到完成品、第二張專輯《 Willowbank 》的聽感完全不同，《 Depth Pt. I 》、《 December 》、《 Half Hour 》都有一個很清晰的感覺。alternative pop 也可以很耐聽呢。

不過都是《 EP III 》中的作品最能吸引人耳膜，Christine 好像找到了一個更具體更完整的演繹方向，唱腔更為固定，感覺是她更輕聲去唱，音樂上也是更豐富，最能 catch 到人 attention 的個人認為是《 Powder Blue / Cascine Park 》（上面第一條片那道），不過不知為何這首歌未有拍成 mv，不過《 In Camera 》的 mv 拍得非常好看，女生在男生面前跳著有趣的舞，又點點緬腆的，卻看得人眼睛發亮，女生更有點似《 Stranger Things 》中的 Eleven 長大了後的樣子呢。

成立了快 8 年，樂隊也即將迎接他們的第三張專輯，《 Truth or Consequences 》即將在 3 月 13 日推出，大家也可以先聽到其中三首歌《 Southwark 》、《 Cool For A Second 》和《 Right Track / Wrong Man 》；前兩首也更拍成 mv。這張專輯 Yumi Zouma 再回到起點，成員各自在世界不同的地方，過著自己的生活卻利用科技去一起作曲，電郵、file sharing 不少得，樂隊也從廠牌 Cascine 過檔了 Polyvinyl Records，有了更多曝光率，相信 Yumi Zouma 會得到更多樂迷的共嗚。

Yumi Zouma 的第三張專輯《 Truth or Consequences 》

Yumi Zouma 經歷多年的洗禮，音樂路上成熟了不少。（ Yumi Zouma 官網圖片）

你聽過他們嗎？消失於空氣中的樂隊 - 來自英國雷丁的 Saloon