【新冠肺炎】坂本龍一4月西九演出確定延期　等到幾時先？

千呼萬喚的坂本龍一香港演出，都是敵不過對新冠狀病毒擴散的憂慮和恐慌，主辦單位西九文化區決定將音樂會延期，希望疫情紓緩後再在 Freespace HK 中讓樂迷與坂本見面。

1月中時搶到飛的大家，當然是滿心歡喜的想，會在4月時近距離看到日本當代傳奇作曲家坂本龍一（ Ryuichi Sakamoto ）的演出，不過之後不足一個月的時間內，香港、韓國和日本甚至全球都受到新冠狀病毒疫情波及，不少演出取消的取消、延期的延期，坂本龍一的香港站演出也不例外。

不過買了飛的坂本樂迷請放心，香港站的演出，西九文化區不會取消，只是延期到9月，即大家要多等4個月左右的時間，也不錯，如有樂迷是計劃了去 7月至8月在東京舉行的2020奧運現場觀看的話，看完回來不久就可以看到坂本龍一的演出了！（如果東京奧運如期舉行的話... ）

大家可參詳一下西九文化區的官方聲明。

西九文化區宣布將演出延期，坂本龍一表示：「希望我們能一起共渡難關！」。（圖片來源：西九文化區網站）

大家要多等 4 個月，才可看到坂本龍一在香港的現場演出了。

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