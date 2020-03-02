Ozzy Osbourne 出新碟「變身」水行俠 Jason Momoa

「暗黑王子」、「重金屬教父」Ozzy Osbourne 最近推出新專輯《 Ordinary Man 》，是過去 10 年的首張他的個人專輯，為了隆重其事（？），當然是會有些花巧元素玩一下，在為這專輯其中一首歌《 Scary Little Green Men 》的 mv 中，Ozzy 將自己「變」成了「水行俠」的演員 Jason Momoa，重金屬配上水，是冷卻那團轟烈的火還是激活 Ozzy 的第十二張專輯的氣勢呢？

老實說，Ozzy 的殿堂級地位，要將自己「變」成誰人都可以，在最新 mv 的先行 teaser 中，Ozzy 就「變」成了在超級英雄電影飾演水行俠的美國演員 Jason Momoa！

Jason Momoa 在片內「 Ozzy Osbourne 上身 」，除了打扮外，一頭長髮和唱歌的澎湃氣勢都不讓 Ozzy 本尊專美，其實 Jason 本身也是個 metal 迷，在 Ozzy 的歌曲 mv 中出現，也是很有趣的。不過正式 mv 暫未見到，可能要遲多一些時間，但製作團隊有拍攝到製作幕後，大家也可以看一下。

同時也先重溫專輯《 Ordinary Man 》中的另一首歌曲《 Straight to Hell 》的 mv。

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