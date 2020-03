2020 年我的「斯德哥爾摩症候群」 - 瑞典 Many Voices Speak

斯德哥爾摩症候群( Stockholm syndrome )是指被脅持者對脅持者發展出一種情感或情意結,也可以是對加害者的一種迷戀,是一種創傷羈絆,也如弗洛伊德的理論 ,斯德哥爾摩症候群是一種自我防衛機制,當受害者相信加害者的想法時,他們會覺得自己不再受到威脅... 即如最近有人弄一種「 Tear Gas 味曲奇」令人「回味」催淚彈的味道,是不是就會不怕再有催淚彈了?Anyways,作為樂迷都會有斯德哥爾摩症候群,因為非常迷戀來自斯德哥爾摩的瑞典女唱作人 Many Voices Speak。

Many Voices Speak 一看就知是個別名,實際是瑞典女唱作人 Matilda Mård 的音樂企劃,早在 2016 年她翻唱《 Blue Moon 》就開始了她的音樂路。

到她在 2018 年推出多三首歌曲,分別是《 Video Child 》、《 Staying 》和《 Away for All Time 》的《 Away for All Time EP 》,其中《 Video Child 》更在 Netflix 的劇集《 To All The Boys I’ve Loved Before 》中播出過,也令她的作品得到更多人的認識。

《 Away for All Time 》一曲可以說是她暫時最 dream pop 的一首,不論編曲上或是她的演繹,也為她的專輯作一個很好的「熱身」。

到了 2018 年,Many Voices Speak 推出了她的首張專輯《 Tank Town 》,共 9 首歌曲,當中主題曲、《 I Saw You 》和《 Bony Shelter 》是最令人著迷的。Matilda 的歌聲總是有點懶洋洋的感覺,卻是最合適在春天看著夕陽時聽。

沉寂了兩年後,今年 2 月 Many Voices Speak 迎來全新單曲《 Want It Kept 》,於柏林錄音外更請來了曾與 David Bowie 合作過的 Erin Tonkon 主理混音,Matilda Mård 這樣形容新歌:「這是一、首後悔為愛作過的犧牲而寫的歌。我經歷了一段時間因為不同的外在環境要不斷令自己作出調節了,這是一首提醒我要如何走未來的路的作品。」

樂迷若有時候情緒上有些鬱悶或崩緊,也可以聽聽 Many Voices Speak 的歌曲。