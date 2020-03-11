JB & BMW - 由細玩到大：東涌兄弟 周圍踩過界

JB 三年前寫成的作品，與BMW更是從十多歲就認識的兄弟，由跳舞、打波、到音樂，一路走來，《由細玩到大》是他們友情的結晶。

JB 與 BMW 同樣是在東涌長大，JB十多歲的時候，開始接觸街舞，在逸東邨一班舞者的聚集地，認識了BMW。之後兩位都各自成為了 Rapper。

B:Bitch M:Money W:W_ _ d

BMW 的聲音比低沉，與JB的聲音成對比。(攝影：Moment Hung)

HOMIES 問我係米畏高 我姓佐敦 叫我米高 JB - 由細玩到大 feat. BMW

重溫 GREYTONE 1月時的專訪

JB 與 BMW 的合作，是一個Chill與惡的聲音結合，當然現實兩人真實亦是「Chill mate」。《由細玩到大》是由JB所屬的音樂廠牌 GREYTONE 所製作，BMW 首次與GREYTONE合作，未來亦與他們會有更多的可能性。JB 的創作方法，是用一些 type beat 先將歌詞寫好，再向廠牌內的製作人，表達想要什麼 vibe ，而去打造整首歌的beat。《由細玩到大》的歌曲結構，比 GREYTONE 一向的作品，來得簡單直接，在人聲Mixing及編曲，亦避免進行過多的修飾，套用在 JB 與 BMW 直率的友情，可能這是最適合的方法。

Yah 最撚叻扮嘢 你班影帝 我係冇乜朋友 剩係得班兄弟 JB - 由細玩到大 feat. BMW

JB 與 BMW 的錄音實況：