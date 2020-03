Peter Jackson 主理 The Beatles 全新紀錄片今年底美國上映

談起導演 Peter Jackson,人人都對他的《 魔戒三部曲 》最有印象,不過,他在 2018 年製作的有關一次世界大戰的紀錢片《 They Shall Not Grow Old 》得到不少掌聲,Peter Jackson 聯同迪士尼再製作一套關於英國傳奇樂隊 The Beatles 的紀錄片,預計今年年尾時間正式在美國上映。

迪士尼行政總裁 Bob Iger 宣布了紀錄片會於今年的 9 月 4 日上映 —— 起碼是在美國的時間吧。紀錄片的名稱將是《 The Beatles: Get Back 》,介時大家會看到 1969 年 The Beatles 四子在 Apple Corps 廠牌基地的屋頂的終極現場表演片段,也有全新從未公開播放、1970 年推出的紀錄片《 Let It Be 》的片段。

在倫敦 Savile Row、Apple Corps 廠牌基地的屋頂的終極現場表演片段,導演 Peter Jackson 和團隊正努力修復,希望可以讓樂迷和 fans 再一次回味。「世上沒有一隊樂隊的影響力足以媲美 The Beatles,而《 The Beatles: Get Back 》還大家有如坐在最前排,觀看有如昨天拍下來的片段,看看這幾位天才在音樂史上最細膩的時光。」Iger 說自己也是樂隊的忠實 fans,很高興迪士尼可以在 9 月分享這套紀錄片。

而導演 Peter Jackson 則表示非常高興可以「有如一隻在牆上的蒼蠅」看著世上最偉大的樂隊作曲、演出一首首鉅著金曲。The Beatles 的成員 Paul McCartney 和 Ringo Starr 都說非常期待《 The Beatles: Get Back 》的面世,又指當時樂隊並非如外界看到那樣充滿不快和爭吵,「其實那個時候我們都是在愉快的氣氛下寫歌,我希望這次的短片可以展示到那一面,是很平和及充滿喜悅的。」噢這樣大反差?那真要看看了。