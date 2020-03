連酒都冇得飲點算？文藝音樂節 ART CANCEL 真的「不會取消」嗎？

2020 年一場新冠肺炎肆虐一眾大型活動、體育或音樂節目都取消和延期,作為觀眾當然是感到失望和悶,因為沒有了放鬆和與友人玩樂的機會,但對一眾搞手和演出者來說,是一件很「傷」的事,除了傷心也沒了維生的資金。逸東酒店( Eaton HK )將在今個周末舉行「 ART CANCEL 」,為了支持本地音樂人、文化人在這個艱難時刻打打氣。不過又正正在這星期,政府又進一步加強了所謂的「抗疫措施」,指要減少人流聚集的機會,要求場所暫時停止售賣和供應酒類飲品... 那「 ART CANCEL 」會如期「取消」嗎?

「 ART CANCEL 」旨在即將來的星期六( 28 日)於逸東酒店的 Terrible Baby 舉行,主辦這樣形容活動:「 是一場為香港藝術家、設計師、音樂人及社區而設的慶典。我們期望能在這個艱難的時候為大家提供一個空間為美食、交流及美妙的藝術和設計而聚集起來。而為那些未能參與是次活動的朋友們,我們將會為活動進行現場直播,使你也能隔著螢幕感受活動的氣氛。❤ 我們更保證,活動絕不取消。」

活動更會有以下的單位出演,包括一系列音樂人、藝術家及設計師:

Subi, Adipta, Busyboi, Kelvin T, Alexmalism, Fire Aux, DJ Freckles, Club Kowloon, Kimberly Road Union, Shing a ling, Vegan Chicken, Yao, NAAJ Studio, Plants of Gods, Mildred, Vaevae, Jessie Yip, Mum’s Not Home, Raw Emotions, Art Women HK, Art and Culture Outreach, The Private Label, Cashmere Pullover, OKOKOK, Yeti Out, Dead Seas, Somewhere Nowhere, Re-attach, Shannnam, Being Hong Kong, Paul’s Vinyl, Cubed CBD

「 ART CANCEL 」更說是「活動絕不取消。」但政府卻在今天公佈最新「抗疫措施」,其中更要求 8600 家領有酒牌的食肆、酒吧及會社禁止售賣酒精飲品:「暫時停止售賣和供應酒類飲品,另外亦會在修訂時要求食肆縮短營運時間,減少座位數目等,以推動減少社交接觸。此外,目前受私人遊樂場地契約規管的會所,會要求有關會所停止開放康樂設施、更衣室等,以減人流聚集的機會。」

WTF?那 ART CANCEL 怎麼辦?

抗疫恩物!Metal 動畫《 Metalocalypse 》全集線上免費播

新冠肺炎 - 真唔真?醫生推介 Daft Punk 的頭盔有上佳抗疫能力!