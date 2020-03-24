等了四年 - Childish Gambino 終推出全新專輯《 3.15.20 》

早上星期大家會發現到在 donaldgloverpresents.com 上可以聽得到 Donald Glover aka Childish Gambino 的全新專輯中的一些歌曲，有新有舊，網站中的歌曲更有 Childish Gambino 的經理人也有分享，不這在 12 小時後這些歌曲就被刪除了。到日前，他名為《 3.15.20 》的第四張專輯面世，更有 Ariana Grande 、Kadhja Bonet 和 21 Savage 等音樂人的友情客串！

Childish Gambino 先在上星期日（ 15 日 ）用了 12 小時，讓一眾樂迷先體驗一下新專輯的感覺，再在今星期正式推出《 3.15.20 》，難怪專輯名也是用了先發時的日期。Childish Gambino 新專輯找來 DJ Dahi 和一眾長期合作的音樂監製如 Ludwig Göransson 、Chukwudi Hodge 、 Kurtis McKenzie 和 James Francies Jr. 共同製作。當中一曲《 Time 》有 Ariana Grande 客串，大家可以聽一聽。

專輯《 3.15.20 》用了數字、日子、分鐘來主導，當中除了《 Time 》和《 Algorhythm 》外，其餘歌曲都是以在專輯中播出時的分鐘來標記，即如兩年前推出的單曲《 Feel Like Summer 》，在專輯中現成為了《 42.26 》。

而除了 Ariana Grande，rapper 21 Savage 和美國 psychedelic soul 女音樂人 Kadhja Bonet 也在《 12.38 》中出演，《 47.48 》更有 Gambino 的兒子 Legend 的份兒演出呢。

而其實專輯的單軌版本（ single-track version ）以 Donald Glover Presents 的形式在網上媒體服務中串流。這是一張關於自愛（ self-love ）、安全感和對現況及未來感到未知和不安的專輯，在全球新冠肺炎肆虐之時，Childish Gambino 的新作，好像來得很合時。

Childish Gambino 《 3.15.20 》

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