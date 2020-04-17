曾沒了味覺 - Sigur Rós 主音分享從新冠肺炎中康復過來

新冠肺炎（ COVID-19 ）由大陸爆發到爆及亞洲區，到現在於全球肆虐。不少國外歌藝視人受到影響，感染的感染，有些更因此失去了性命... 現在又多一位樂迷熟悉的音樂人告訴世人他感染到新冠肺炎，他就是冰島 post rock 樂隊 Sigur Rós 主腦人 Jón Þór “Jónsi” Birgisson。

當然，Jónsi 已從肺炎中康復過來，起碼他自己證實了，他在個人 Twitter 中分享了自己「已從病毒中康復」，又帖上了他和他兩位妹妹 Lilja 和 Sigurrósa Birgisdóttir 共同創立的香水 Fischer ，指自己「終於有回味覺了。」

🖤 I'm finally getting my smell back after recovering from the virus. This is one of my favourite vetivers out there. 🖤 pic.twitter.com/tGJSOliyKH — Jónsi (@iamjonsi) April 15, 2020

Jónsi 的兩位妹妹，她們都成為了家族香水生意的主理人

雖然 Jónsi 已康復過來，但這個消息仍令人震驚，病毒確實不分種族身份階級，全球等地仍有很多人染病與死神搏鬥中。希望大家除了保持自身衛生外，也要為己為人阻止病毒繼續擴散！