水彩畫版本的《 Blade Runner 》夠不夠 Cyberpunk 呢？

1982 年的《 Blade Runner 》（ 港：2020 ）一直是科幻電影的龍頭，當年在電影中的場景設計、角色造型、對白和音樂直到今天仍為人津津樂道。有一位動畫師也是這電影的 fans，但就為這電影來一個風格大轉變，利用水彩畫（ watercolour ）的方式呈現！會是怎樣的一番風景呢？

瑞典藝術家、畫家動畫製作人 Anders Ramsell，除了是電影迷也是《 Blade Runner 》迷，他畫了 12, 597 幅水彩畫再配合「 paraphrasing 」技術，整成了近 35 分鐘的《 Blade Runner: The Aquarelle Edition 》

這個水彩畫計劃用了 Anders 一年冇多的時間，畫好了水彩畫和將之變成動畫。而且 Anders 也在當中改變了點點劇情節奏，但當然仍保留最經典的場面啦。其實《 Blade Runner 》真的是不能令人忘卻的經典，現在再和大家重溫一下由 Vangelis 主理的電影原聲配樂：

還有不得不一看再看、由已故荷蘭演員 Rutger Hauer 在電影飾演複製人所說的「 Tears in rain 」獨白：