是興奮劑也是安眠藥~Netflix《午夜福音》電台主持人的 goodtrip

於4月20日推出的Netflix動畫《The Midnight Gospel》，相信大家已經好好享用，vaporwave 及 lo-fi 色彩風格，超展開的 psychedelic (迷幻) 的動態展現，講述一個電台主持人用VR系統到不同星球找尋受訪者，進行靈性學的對談。部份以音樂劇呈現的劇情，會令你聯想起《The Wall》，亦像你邊播放著lo-fi電台，同時聆聽著人物專訪。

主角 Clancy Gilroy 進入如生殖器的VR系統，穿梭各個星球。(圖片來源：Netflix)

由《Adventure Time》的主創 Pendleton Ward策劃的新動畫《The Midnight Gospel》，主角 Clancy Gilroy 像近日大家無嘢做，嘗試建立自己的網台節目《The Midnight Gospel》(節目長期只有數十點擊點)，他為了尋找話題進入VR系統到不同星球找當趐人聊天，邊聊邊進行冒險，他們對談的題目圍繞著生死、愛、哲學、靈性體驗，但超展開的迷幻畫面與對白存在極度的反差。

關於用音樂去切入話題，前作《Adventure Time》亦曾經透過夾BAND的女吸血鬼 Marceline ，為動畫豐富當中的音樂元素，並由創作歌手 Olivia Olson 去飾演這個角色，去表達角色的寂寞與成長。

而到了《The Midnight Gospel》，角色唱歌的橋段有點像迪士尼方式的呈現，每當主角與受訪者從困境中解脫，真正得到自由時，便會開始唱起歌來。製作團隊找來真正的電台節目主持人 JOE WONG 為動畫配樂，JOE 同時是一名鼓手及音樂人，他的節目《The Trap Set》是以鼓手的角度去了解音樂，他亦曾為劇集《Russian Doll》擔當配樂。

《The Midnight Gospel》配樂人JOE WONG來身也是一位電台節目主持人。(圖片來源：JOE WONG 官網)

《The Midnight Gospel》絕不是一次過可煲完的影集，筆者每晚看著顏色極豐富的畫面，以及溫柔聲線的對談，需要深層消化的議題，都不自覺地入睡，但過程是絕對的精彩。片尾選曲也充滿chill味，是午夜消解累氣的良伴。，下獻上動畫的選曲播放聲帶。

仲有主角Remix的肛塞之歌！