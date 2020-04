陰風陣陣？Daft Punk 將為傳奇恐怖電影大師新作主理配樂

Daft Punk 新專輯?不了,他們還未準備好,還是去「玩玩」電影配樂 so much fun。最新消息是,這隊法國電音「機械人」將會為意大利傳奇恐怖電影大師、《陰風陣陣》( Suspiria )編劇導演 Dario Argento 的新戲製作配樂!平時電音 feel 的 Daft Punk 就聽得多,「恐怖電音」又會是怎樣呢?

Daft Punk 對上一張專輯,已是七年前的《 Random Access Memories 》了。Daft Punk 也在過去幾年和其他音樂人合作,又走入藝術界舉辦展覽以收錄在專輯《 Human After All 》的《 Technologic 》一曲為主題展示他們的服裝和樂器。

其實大家看到了《 Technologic 》的 mv ,也應該 feel 到 Daft Punk 是可以做到又 creepy 又有點鬼異的氣氛啊!mv 中那「 so creepy 」的機械小孩已令人想起經典恐怖片《 Child’s Play 》的男孩公仔 Chunky,他對著電視看那一幕又令人想起了 《鬼驅人》( Poltergeist )… 這兩套電影在過去 5 年都被重拍了新一套,2019 年那套《 Child’s Play 》的男孩公仔 Chunky,更是由《星戰》Luke Skywalker 的 Mark Hamill 配音呢。

而在最新一版意大利報《 la Repubblica 》的訪問中,意大利傳奇恐怖電影大師導演 Dario Argento 正在籌備最新電影《 Black Glasses 》(意: Occhiali neri ),席間他說到 Daft Punk 自薦為電影製作 OST 配樂,「 Daft Punk 原來是我的 fans 呢!」

《 Black Glasses 》會是怎樣的恐怖片未有很多資料,只知會是由 Dario 女兒 Asia Argento 主演,故事會在羅馬發生,預計九月開拍,但首先要看看意大利疫情的發展。

Dario Argento 一直是意國恐怖電影的「宗師」,他製作的「 giallo 」式(即有懸疑元素,giallo 意文指 yellow,是來自意國很受歡迎的平價懸疑小說,這種小說都是黃色封面的)恐怖電影,最著名有「動物三部曲」( Animal Trilogy )、「三母親三部曲」( Three Mothers Trilogy ),後者當中有最為人熟悉的作品《陰風陣陣》( Suspiria ),1977 年是由 Jessica Harper 任女主角。2015 年的重拍版本則由 Dakota Johnson 擔正。Dario 也曾與美國恐怖片大導 George A. Romero 合作,擔任 1978 年的《 Dawn of the Dead 》的劇本顧問。

當年的《 Suspiria 》是由 Argento 和意大利著名 progressive rock 樂隊 Goblin 合作的,大家可以再聽聽完整主題曲:

不知 Daft Punk 的「驚慄懸疑電音」又會是怎樣呢?樂隊對上一次的電影配樂製作,已是 10 年前的《 Tron: Legacy 》了。(下面可聽聽 OST 的 Mix track )

