認識 Afrobeat 已故鼓手 Tony Allen 從這幾首歌曲開始

傳奇尼日利亞音樂人、代表著 Afrobeat 音樂的鼓手 Tony Allen 日前突然因動脈瘤去世，終年 79 歲。不知大家對他的音樂有沒有印象，但只要在網上找找他的音樂生涯，就知道要完整講述他的事跡的話，相信出一本厚書也說不完。不過，若大家想試試進入 Tony Allen 的音樂世界，也總有入門方法的。現在和大家分享一些 Tony Allen 參與過的音樂與演出，認識一下他也重溫一下甚麼是 Afrobeat。

Tony Allen 在 18 歲起就在家鄉打鼓，期後受父親的影響接觸到加納的 highlife 類型音樂和美國爵士音樂（ American Jazz ），就開始用心鑽研西方與非洲音樂的結合。到 1964 年，當時同是尼日利亞音樂人的 Fela Kuti，邀請 Tony 為他打鼓，Tony 也自 1969 年起在 Fela 的樂隊 Africa’70 中擔住總監和鼓手，也就這樣，Fela 與 Tony 兩人創造出 Afrobeat。

Tony Allen 參與 Africa’70 為 Fela Kuti 製作過的音樂實在太多太多，不過我們仍可從幾首歌曲讓大家聽聽甚麼是 Afrobeat 。

Fela Ransome-Kuti and the Africa '70 with Ginger Baker: 《 Ye Ye De Smell 》（1971）

傳奇英國樂隊 Cream，除了 Eric Clapton，鼓手 Ginger Baker 一樣深入民心，Ginger 對非洲節拍音樂一向熱衷，尤其尼日利亞的音樂，更在 70 年代當地戰火最盛時在城市拉哥斯開錄音室。《 Ye Ye De Smell 》一曲有著很濃厚 Ginger Baker 風格的薰陶，但大家會聽到點點 Tony Allen 獨創的 polyrhythms （交錯拍子）鼓法，是 Afrobeat 的初型。

Fela Kuti:《 Roforofo Fight 》（1972）

這張專輯的同名歌曲不算是定義了 Afrobeat 的首張專輯（《 Shakara 》才是），但大家可以在這歌曲中感受到 Tony Allen 絕非池中物的鼓手，他的四肢可以獨立運作，打出非一般的節拍。Fela 正是那個時候那樣說：「有著 Tony Allen 打鼓... 他的手腳並用，我好像同時有四位鼓手在場一樣。」這個時候也是 Fela Kuti 被美國的黑人反抗權貴組織 Black Panther 所啟發，種下了他反抗尼國軍隊政府的因子，也塑造了 Africa ’70 的樂隊正式風格。

Fela and Africa '70: 《 Zombie 》（1976）

這張專輯為 Fela 及 Africa ’70 的名氣推至高峰，也同時令 Fela 和 Tony Allen 關係決裂埋下伏線。整張專輯都是 Fela 在嘲諷當時的尼日利亞軍政府的腐敗，卻激怒了該權勢而遭殺身之禍。軍政府派人到他們家搗亂、 Fela 和 Africa ’70 成員被打到半死，他們的伴侶被強姦、Fela 的媽媽更被拋落樓死去... 有指 Allen 對 Fela 向軍政府正面交鋒卻令其親人朋友承受生命危險感到不悅。

Tony Allen With Africa '70: 《 No Accommodation for Lagos 》（1979）

無家可歸，Tony Allen 向 Fela Kuti 及 Africa ’70 成員撒到了拉哥斯的唱片公司的辦公室暫避。Tony 和樂隊就在那裡錄下了這曲，可以說是他當時最帶有政治元素的作品。Tony 也在1979 年和 Fela 與 Africa ’70 在「 Berlin Jazz Festival 」作最後演出後離隊，1984 年移居法國巴黎。

Tony Allen：《 Black Voices 》（1999）

離開了 Africa ’70 和 Fela Kuti 後，Tony 就去尋找另一樣可以代表到自己的風格。他嘗試將 Afrobeat 與電音、R&B 等融合，成為了他稱為 Afrofunk 的歌曲。

The Good, the Bad & the Queen: 《 The Good, the Bad & the Queen 》（2007）

80-90 年代，是 Tony Allen 的黑暗時期，毒品令他這十多年停滯了不少（當然你也可以說沒有了要多產的壓力下，他也可以去探索心靈與時空～）。到 90 年代末 Tony 才再重返錄音室，但也要到 2000 年代他才再有新靈感。也就在那時他和 Blur 的 Damon Albarn 、The Clash 的 Paul Simonon 和 The Verve 的 Simon Tong 組成了超級樂隊 The Good, the Bad & the Queen，是當時一隊非常令人興奮的 art rock 團體，樂隊的反戰意識，也代表了 Tony Allen 和 Fela Kuti 有著相同的政治取態，只是不想家人朋友被拖下水。2018 年推出了第二張專輯《 Merrie Land 》後也就解散了。

Tony Allen and Jeff Mills: 《 Locked and Loaded 》（2018）

2015 年，Tony Allen 已經是「身經百戰」的資深鼓手了，他要的是可以隨心去玩音樂。而這次的專輯《 Tomorrow Comes the Harvest 》，有著底特律 techno 神級人物 Jeff Mills 參與，利用了 Roland TR-909 電子鼓和小型合成器，營造出一張不只是 Afrobeat，更是 Afrofuturist 的專輯。

Tony Allen 在 2000 年代也和不同音樂人合作過，如法國電音人 Sébastian Teller 的一首《 La Ritournelle 》；Charlotte Gainsbourg 的《 5:55 》和《 Night-Time Intermission 》；還有最新近再次和 Damon 的 Gorillaz、Skepta 合作的新曲《 How Far? 》，這也算是 Tony 的遺作了。

RIP Tony Allen