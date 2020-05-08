9m88 遇上 88rising 重溫亞洲新掘起勢力的線上音樂節

世界知名的音樂廠牌 88rising，成立以來的目標—直希望「bring east to west」，在國際實則的來往接近斷絕，他們發起「Asia Rising Forever」線上音樂節，將近年務起的亞洲音樂單位介紹給世界，當中包括我們最愛的 9m88。

「Asia Rising Forever」線上音樂節除了88rising旗下音樂單位，仲有亞洲熱棒的HYUKOH同9m88。(圖片來源：88rising fb)

「Asia Rising Forever」線上音樂節在昨日香港時間5月7日已完滿結束，樂迷可以從官方YouTube頻道及Facebook重溫整個音樂節，整個演出陣容的風格多元，從bedroom producer 、樂隊、hip hop 組合到韓國女團，亞洲各種潮流音樂的可能性，非英語的歌曲更特設英文字幕，88rising為西方樂迷做了一個良好的懶人包。

完整音樂節重溫：

在88rising不斷擴展期間，音樂節中的演出單位更可能是他們簽約加入廠牌的預熱，9m88會否成為88rising一員，是我們值得期待的事。另外，「Asia Rising Forever」活動同時是為「Asian Americans Advancing Justice」組織籌款，他們服務的對象為美籍亞裔人士，維護亞裔人士在美的人權權益。