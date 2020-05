Billie Eilish 「WHERE DO WE GO? WORLD TOUR 」全球行程延期

Billie Eilish 自從完成3月12日在美國北卡羅來納州的演出之後,所有音樂會都已經暫停及延期,昨晚她的官方專頁宣布未來所有「WHERE DO WE GO? WORLD TOUR 」都會重新安排時間舉行,8月30日的香港場,相信都會受到影響。

自3月12日後所有演出都因肺炎疫情而暫停。(網上圖片)

Billie Eilish 在3月9日音樂會開場時播放「蛻變宣言」影片,得到廣泛討論之後,她的音樂會就因肺炎疫情而取消,這三個月期間發布了《ilomilo》的MV,哥哥 FINNEAS 亦推出自己的作品《Let's Fall in Love for the Night》MV,以及在家接受 Apple Music 視像訪問,Billie 談及自己與爸爸互相推介歌曲、在家照顧小狗,但在隔離期間,雖然不能見到最親密的朋友,但她某程度上亦享受這個難得空閒,與其他人保持距離的空間。

題外話,筆者在這段期間亦好好研究哥哥 FINNEAS 的作品,之前常有種說法指 Billie Eilish 靠的是哥哥的才華,才會這樣成功,但當你聽到哥哥獨立推出作品時,他的風格來得純粹,以及靠近耳熟能詳的pop song。最後你會發現 Billie 的演譯能將哥哥的旋律,變得更多實驗和細緻,兩兄妹缺一不可的互動,才有現在風摩全球的 Billie Eilish 。