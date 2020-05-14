Billie Eilish 「WHERE DO WE GO? WORLD TOUR 」全球行程延期

Billie Eilish 自從完成3月12日在美國北卡羅來納州的演出之後，所有音樂會都已經暫停及延期，昨晚她的官方專頁宣布未來所有「WHERE DO WE GO? WORLD TOUR 」都會重新安排時間舉行，8月30日的香港場，相信都會受到影響。

自3月12日後所有演出都因肺炎疫情而暫停。(網上圖片)

Billie Eilish 在3月9日音樂會開場時播放「蛻變宣言」影片，得到廣泛討論之後，她的音樂會就因肺炎疫情而取消，這三個月期間發布了《ilomilo》的MV，哥哥 FINNEAS 亦推出自己的作品《Let's Fall in Love for the Night》MV，以及在家接受 Apple Music 視像訪問，Billie 談及自己與爸爸互相推介歌曲、在家照顧小狗，但在隔離期間，雖然不能見到最親密的朋友，但她某程度上亦享受這個難得空閒，與其他人保持距離的空間。

題外話，筆者在這段期間亦好好研究哥哥 FINNEAS 的作品，之前常有種說法指 Billie Eilish 靠的是哥哥的才華，才會這樣成功，但當你聽到哥哥獨立推出作品時，他的風格來得純粹，以及靠近耳熟能詳的pop song。最後你會發現 Billie 的演譯能將哥哥的旋律，變得更多實驗和細緻，兩兄妹缺一不可的互動，才有現在風摩全球的 Billie Eilish 。