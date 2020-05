在《動物森友會》看到白狗KK的到來,就代表你可以通關了,韓國Youtube頻道「KK EDM」,將經典歌曲改由KK的機械音主唱,全機械化人聲消失的音樂,你準備好未?

當你在《動物森友會》達到三星評價,白狗K.K. Slider就會來到你的島上開音樂會,遊戲內置K.K所創作的歌曲達98首之多,韓國的YouTube頻道「KK EDM」,頻道主TK 커버將KK那把類似德國電音團隊 Kraftwerk 的聲音,配上世界各地的流行金曲,風格甚多,有 My Chemical Romance 《Welcome To The Black Parade》、黑人抬棺的音樂、韓劇《梨泰院class》的歌曲、動畫《你的名字》主題曲,更有俄國高音天皇 Vitas 的meme界神曲《The 7th element》......

KK的機械音伴隨大家的日與夜,香港更有音樂人姐妹 謝芊彤和謝芊蕾翻唱KK的作品,你越有創意,《動物森友會》就越好玩!