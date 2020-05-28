坂本龍一與《千禧曼波》台灣配樂家 林強合作新曲《folded dawn》

日本剛於26日宣布解除「緊急事態宣言」，預計即將逐步解除旅行禁令，「教授」坂本龍一在這段疫症時期反而更多產，發新企劃《incomplete》。繼 lva Noto、大友良英、Marcus Fischer、Ross Karre、Fennesz 以及工藤煉山的合作，教授與最喜愛的台灣音樂人林強，終於首度合作。

曾於紀錄片《坂本龍一：CODE》之中，教授提到他喜歡台灣導演侯孝賢與楊德昌的電影，名導兩人前者退休，後者已登出人生舞台，但當中曾為侯孝賢電影《千禧曼波》做配樂的電子音樂人林強，是教授一直想合作的音樂人。

林強在2001年為《千禧曼波》打造的電子氛圍，成為了影史的經典。曾以主流歌出道的他1990年首張專輯《向前走》已經大賣 40 多萬張，之後更憑《南國再見，南國》拿下金馬獎最佳原創電影歌曲，放下流行音樂事業後，林強專注電子音樂的研究及配樂工作。

近年，各大世界影展的注目作名導侯孝賢的《刺客聶隱娘》、畢贛的《路邊野餐》《地球最後的夜晚》、賈樟柯《江湖兒女》、趙德胤《灼人秘密》，都是由林強擔當配樂。在電影配樂的範疇，坂本龍一與林強，識英雄重英雄。

我很期待能。為台灣做些什麼，或許舉行音樂會，或是與音樂人林強合作，他是我非常欣賞的作曲家，他曾經與台灣電影大師侯孝賢合作。 坂本龍一

兩人合作的新作《folded dawn (折疊的黎明)》，在日本導演 Zakkubalan 所拍攝的工業區影像下，禪意味道的敲擊樂，以及教授擅長對於弦線的實驗聲音，教授實現了他的願望。之後就到9月，香港的樂迷希望能順利完夢。