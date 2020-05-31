如何將 南洋派對 N.Y.P.D. 和 TYNT 來作相提並論

【選擇性失聰】我把「南洋派對」 N.Y.P.D. 和 TYNT 相提並論混作一談，不獨只因他們的名字湊巧都是由四個英文字母所組成。前後腳在疫情下發表了首張專輯的他們，同是近年在香港獨立音樂圈異軍突起而叫我眼前一亮的樂隊，彼此都不是典型搖滾樂形式的獨立樂隊，而是各有別樹一幟音樂姿態，所建立出是其跨流派( cross-genre )的 hybrid 新聲音。甚至我可以說 N.Y.P.D. 和 TYNT 的風格，在香港獨立音樂界是前無古人的、從沒人其他樂隊做過。

過去的兩個多月間，有兩張香港獨立樂團的專輯來得叫我特別深刻，那分別是「南洋派對」 N.Y.P.D. 的《南洋派對》和 TYNT 的《 SYMBOL 》。

我把 N.Y.P.D. 和 TYNT 相提並論混作一談，那當然不獨只因他們的名字湊巧都是由四個英文字母所組成。 N.Y.P.D. 和 TYNT 都是近年在香港獨立音樂圈所異軍突起而叫我眼前一亮的樂隊，所以他們發表其首張專輯，固然是萬般期待而來。

「南洋派對」 N.Y.P.D. ：Allex 、 Chau 、 Jon 和 Leo

TYNT ：(上) Ruff 、秋；(下) Hanz、兔

更重要的是， N.Y.P.D. 與 TYNT 都並非典型搖滾樂形式的獨立樂隊，彼此各有別樹一幟的音樂姿態，所建立出是其跨流派( cross-genre )的 hybrid 新聲音，從而教我對他們投以驚豔的目光。甚至我可以說 N.Y.P.D. 和 TYNT 的風格，在香港獨立音樂界是前無古人的、從沒人其他樂隊做過。

在大流行疫情下義無反顧地出版了首張專輯，而實情他們原定的音樂活動也受到疫情影響而遭停擺。 N.Y.P.D. 的《南洋派對》在3月間於串流音樂平台上架，其實他們原本是要為英國獨立樂團 Fat White Family 在3月10日於 TTN 舉行的香港場巡演擔任暖場表演，然而巡演卻因為疫情而取消(而 TTN 更在2月底已把場地結束)。TYNT的《SYMBOL》在4月間先交給 White Noise Records 作首發實體CD，繼而才在串流音樂平台上架，而本來他們就是要在4月到日本東京參與《 SYNCHRONICITY | シンクロニシティ》音樂節，但整個音樂節也因疫情而告吹。也可見這兩隊樂隊並沒有因為疫情而動搖，而是讓專輯如期面世。

「南洋派對」 N.Y.P.D. 的首張專輯《南洋派對》

TYNT 的首張專輯《 SYMBOL 》

然而基於一個限聚令，遺憾的是 N.Y.P.D. 與 TYNT 都沒法配合專輯的面世而舉行一場 release party 音樂會。我不僅是想看到他們的專場音樂會，也很有興趣知道會找哪隊惺惺相惜的樂團為他們作暖場表演。(說來， TYNT 在3月初時曾跟將會到美國巡演的 Thud 聯袂在 MOM Livehouse 舉行過一場《 TYNT + Thud (Not Cancelled) 》來作熱身預演，總算是在近月看過他們的現場演出，但在舞台上的 N.Y.P.D. 便真的久違了。)

N.Y.P.D. 與 TYNT 初出道時叫人對他們注目，因為陣中有些成員是本已認識的樂手，所以喜見他們組成了新樂隊，而且更創造出嶄新的聲音出來，還見證到他們積極創作、立心製作樂隊專輯。而《南洋派對》和《 SYMBOL 》這兩張專輯同樣叫我聽得興奮雀躍，正如我在上述所指，他們得以祭出其混搭而成的音樂風格，聽得相當過癮又刺激，而我正正在多年來對這種邊界模糊的混種聲音為之情有獨鍾。

N.Y.P.D. 一出來已予人玩味十足的姿勢(N.Y.P.D. 是「南洋派對」而不是「紐約市警察局」)，他們的曲風跨越了 post-punk 、 dance-punk 、 neo-psychedelic 、 skunk rock (仍有人記得這個以 Campag Velocet 為首的音樂流派嗎？)、點點 krautrock 甚至可以又 chill 又復古，配以是主唱 Jon的粗鄙市井的廣東話半吟半唱，他的口語化演繹是如斯的赤裸裸而又有著歇斯底里的戲謔意味，所樹立出的「九龍系」色彩，就彷彿相對於英倫獨立音樂當中那種「曼徹斯特系」的英國北部氣息。

在形式上 TYNT 是一隊 synth-based 的樂團，但又不是純粹的電音隊伍。在 synth 聲橫流下，他們的音樂卻擁有獨立搖滾的肌理，蟄伏著 psychedelia 、shoegaze 、 dream-pop 之音樂基因，主唱 Hanz 情感豐富的 emo 演繹都通通加以 vocoder treatment 處理，構成 TYNT 那種流水行雲、色彩斑斕的 uplifting 電幻風格。

這兩隊樂隊的最大迥異，是文字上。N.Y.P.D. 道出關於佳佳甜品、18座狗仔粉、古衣店美之、大麻買賣交收的小故事，絕對地道到不得了，不用閱讀歌詞，香港人一聽便明白並發出會心微笑；而全是單字歌名的 TYNT ， Hanz 的「 synth 化」主唱，都已把人聲當作樂器的一部分，內容並不是主線，而是將人聲作為情緒的表達，所以他們的歌曲也能夠走得更遠更國製化。