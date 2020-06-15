Björk 的1995年專輯《 Post 》創造90年代超時空經典

「冰島音樂精靈」 Björk 的第二張專輯《 Post 》面世25週年。這張繼驚為天人首張官方個人專輯《 Debut 》後的再下一城之作，正為其音樂事業締造另一高峰，箇中音樂班底不但有前作的幕後功臣 Nellee Hooper ，還加上曼徹斯特電音樂團 808 State 成員 Graham Massey 、 Bristol trip hop 三雄之一 Tricky 以及蘇格蘭 trip hop 製作人 Howie B 。在音樂上也來得更具「折衷性」，其聲音得以囊括 trip hop 、 techno 、 house 、 IDM 、 industrial 、 jazz 、 ambient 甚至相當的實驗性而來，重構成 Björk 的 avant-pop 音樂姿態。

從冰島獨立名團 The Sugarcubes 走出單飛發展，移居英國倫敦後 Björk 在1993年於英國獨立廠牌 One Little Indian 旗下發表驚為天人的首張官方個人專輯《 Debut 》，為她喚來重大的迴響，這位來自雷克雅未克( Reykjavík )「冰島音樂精靈」，也隨即也躍身成為炙手可熱的「冰島音樂天后」，一切皆已不同日而語。

Björk 再下一城的1995年第二張專輯《 Post 》為其音樂事業締造另一高峰。(互聯網圖片)

《 Debut 》是如斯慢熱而來的專輯，聲勢橫跨1993、94年。然後， Björk 乃得以帶來甚麼樣的再下一城第二張專輯，這是當時外界所密切關注的事情。於是就在兩年之後，她於1995年6月13日出版了其叫大家引頸以待第二張專輯《 Post 》。

煞有介事地稱之為「 Debut 」的首張官方個人專輯《 Debut 》，當中所灌錄的全是 Björk 在過去10年間仍是 The Sugarcubes 成員時已寫好的歌曲(由於不合符樂隊的風格而沒有被取用) ；而《 Post 》裡的歌曲，則是她正式作個人發展後所創作而成，故此專輯之所以命名為「 Post 」，正是「後」的意思，形成兩張專輯的「之前」與「之後」( before and after )關係。而「 Post 」的另一意思，是 Björk 移居英國倫敦後，經常要發郵件跟冰島的親朋戚友保持聯絡。

《 Post 》的音樂班底，不但有前作《 Debut 》的幕後功臣、來自 Bristol 傳奇性 sound system 團體 The Wild Bunch 的 Nellee Hooper ，還加上曼徹斯特電音樂團 808 State 成員 Graham Massey 、 Bristol trip hop 三雄之一 Tricky 以及蘇格蘭 trip hop 製作人 Howie B 。

當年《 Debut 》是師承倫敦地下 club scene / 電音舞曲的影響再加上她本身爵士樂的根源而來。而到了《 Post 》時期，在音樂上也來得更具「折衷性」( eclectic ) 、比前作更複雜，其聲音得以囊括 trip hop 、 techno 、 house 、 IDM 、 industrial 、 jazz 、 ambient 甚至相當的實驗性而來，重構成 Björk 的 avant-pop 音樂姿態。

《 Post 》的唱片封面也是其典故：照片由 Björk 的前法國導演男友 Stéphane Sednaoui 為她在倫敦 Piccadilly Circus 圓形廣場街頭所拍攝，將背境的廣告燈光加以效果處理，呈現出色彩鮮艷燈紅酒綠的動感圖像間又夾雜著日文字樣，從而被視為 cyberpunk 的東西；而 Björk 身上白衫的「航空郵件信封」衣領，也對照了「 Post 」的命題。

Björk的第二張專輯《 Post 》，唱片封面照片是出自其前法國導演男友 Stéphane Sednaoui手筆。

人所共知《 Debut 》是 Björk 歷來最高銷量的專輯(因為風格比較平易近人) ，《 Post 》則僅次於此。有別於前作的「黑馬」慢熱情況，《 Post 》一面世已締造暢銷的成績，聲勢橫跨1995至97三個年頭，共帶來六首單曲作品，是 Björk 歷來發行最多單曲的專輯。

跟 Graham Massey 合作先行單曲《 Army of Me 》已夠先聲奪人：巨大的節拍(取樣自 Led Zeppelin 的《 When the Levee Breaks 》)、高壓的 techno 電音 sequence 、冷洌的 industrial riff ，在未來派的曲風下也被視為對當時的 industrial rock 流派作回應；由 Michel Gondry 執導的 cyberpunk 式mv也絕對為之吸晴。而在《 Army of Me 》的單曲面世之前，此曲已率先出現於改編自同名後末日漫畫的科幻片電影《 Tank Girl 》之電影原聲專輯內(漫畫的原創人包括日後組成了 Gorillaz 的 Jamie Hewlett ) 。

Nellee Hooper 操刀下的《 Isobel 》糅合華麗的管弦樂、民族節奏、介乎民謠與爵士歌曲之間的曲子，引伸成這首唯美的 trip hop 式曲目，歌詞是 Björk 跟冰島詩人 Sjón 所合寫。

前作《 Debut 》重唱了 jazz standard 曲目《 Like Someone in Love 》，這次《 Post 》則改編了由美國美國舞台劇/電影/電視劇女演員兼歌手 Betty Hutton 唱紅(原曲是德文歌)的《 It's Oh So Quiet 》，成為專輯裡的 big band jazz 曲目。 Björk 抑揚演繹的主唱，以當年的說法就是「愈唱愈high」。由 Spike Jonze 執導取材自1964年音樂劇電影《 Les Parapluies de Cherbourg 》的復古歌舞片 mv 也屬經典， Björk 演得七情上面又盞鬼，尤其她在 verse 時的「慢鏡」演出正為大家所津津樂道。

《 Hyperballad 》一如歌曲名字般有著雙重性格：本是帶著爵士樂節奏的中板電幻民謠歌曲，然後卻演進成 upbeat 的 acid house 曲風，前後形成強烈對比。Michel Gondry 執導讓 Björk 化身電玩角色的 mv 也 cyber 非常。

由 modem 響聲帶出的《 Possibly Maybe 》，是記載了 Björk 與 Stéphane Sednaoui 之關係結束的憂傷 ballad ，構成這位電幻淒美的 trip hop / IDM 歌曲。

跟 Howie B 合作的《 I Miss You 》是取自《 Post 》的最後一張單曲，那要到1997年初才發行，祭出是一首 Afro-Cuban-jazz-house 歌曲。配以是 John Kricfalusi 主理的動畫 mv 。

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當年 Björk 的男友 Tricky 亦跟她合作了兩首一動一靜的作品：《 Enjoy 》聽似 industrial-techno 的東西但又蟄伏著爵士樂的暗湧，到尾段再牽起了 free-jazz 式獨奏；而專輯結尾的《 Headphones 》的淒冷 ambient 曲風，跟 Björk 自己包辦的《 Cover Me 》一樣，同是預言了日後她的深澀實驗性取向。

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