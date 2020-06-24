Dakota Johnson 服侍 Diana Ross 個女《我老細係天后》笑住造聲

說是《 BJ 單身日記》（ Bridget Jones’s Diary ）、《緣來自昨天》（ Yesterday ）的創作團隊，其實是相同的監製吧，也是相同發行商 Working Title 旗下的電影。大家入場會看到一部如「音樂界版本」的《穿 Prada 的惡魔》（ Devil Wears Prada ），也有如看到一部很想模仿 Richard Curtis 英式幽默電影的作品，當然是仍有點距離，但作為一套只要大家輕輕鬆鬆「以歌會戲」的小品、又有《格雷的五十道色戒》的女星 Dakota Johnson 返樸歸實演出，更有 Diana Ross 的女兒 Tracee Ellis Ross 演麻煩天后又首次獻聲開金口，是一套在仍要守 social distance 下去戲院看戲的好選擇。

電影以 Tracee Ellis Ross 飾演歌后歌手 Grace Davis，光輝背後卻是對自己已十年未推出過新專輯、人又步入中年而憂慮，成為一個又麻煩又多要求的「老細」， Dakota Johnson 則飾演她的私人助理 Maggie，憑著對 Grace 的崇拜做了「全天候員工」三年，她自己同時對音樂製作有著天份和渴求，但 Grace 卻不給她機會...

Maggie 在某日認識到主動用音樂歌曲搭訕她的男生 David，發現碼來他唱得一首好歌之餘更甚有作曲天份。Maggie 本著 David 對她有好感和覺得是一次可以證明自己可以成為音樂監製這個機會，騙 David 說自己是位監製可以為他製作專輯，在以為一切都順利下卻因為要幫 Grace 的專輯發布會找暖場嘉賓而滿盤皆落索...

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《我老細係天后》這套小品可以說是令大家回到了 90 年代的 diva pop 年代，雖然片中提及了不少五、六十年代的歌手和樂隊，不過 Tracee Ellis Ross 演的 Grace Davis 不禁令人想起 Whitney Houston，不過 Whitney 當年應不是個麻煩上司（應該係）。同時感覺電影太太太片面地觸及美國主流音樂業界的陰暗面但又未令觀眾對 Dakota Johnson 的角色清楚的感受她「是想追夢？」還是只是不惜一切想得到自己偶像認同？又不過，大家不用想太多的，聽聽 Tracee Ellis Ross 演首次獻聲開金口唱《 Love Myself 》一曲，提醒要愛自己，一切都可以解決到的。