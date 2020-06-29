【訪問】jazz 與日本「春畫」美學 - 港日混血女畫家西山瑞貴個展

一位與日本文化、香港文化有著深刻連繫的混血女畫家，與江戶時代的傳統「春畫」（ Shunga ）和爵士音樂（ jazz music ）彼此有著甚麼關係呢？扭耳仔就和港日混血兒西山瑞貴（ Mizuki Nishiyama ）的女畫家來了個訪談，說說她的「多重文化」生活、藝術創作和音樂在她尋找靈感的角色。

這次的個展主題為日本傳統情色藝術 —— 春畫。春畫有手繪和墨摺繪，主要見於江戶時代（ 1600 年 —1868 年 ），旨在把性愛去污名化，頌讚美麗而自然的私密情境。西山瑞貴以愛德華薩伊德（ Edward W. Said ）於 1978 年推出的後結構主義著作《東方主義》（ Orientalism ）為引，以探討對東方文化的屈尊俯就，而這後來亦演變成東方主義去創作畫作。西山瑞貴將日本文化底蘊融入現代東方主義概念，巧妙地把色慾中惹人遐想的筆觸悉數消除。

西山瑞貴《 SHUNGA 》系列

當中的創作靈感和西山瑞貴作為港日混血兒的背景，令她和她的作品帶著怎樣的風格特色？扭耳仔問問她

妳會通常留在香港多久？西山：我每次來香港通常都會逗留幾個月的。

作為一位港日混血兒，妳怎樣看香港這個城市？西山：香港確是非常國際化的城市。對我而言，這裡一直歡迎來自世界不同地方的人。不過也和其他任何城市一樣，都會形成一個個小眾的生態群，我在香港的僑民社區（ expat community ）中長大，和我同齡的人也只不過是暫時住在這裡。他們大多數人不會說一口流利的廣東話，我們也普遍用英語來交流。 我父母也是沒有固定居所的人（ nomads ），他們知道語言是可以消除與外國不同文化交流的巨大障礙。 也就像任何有第三文化的孩子一樣，成長過程接觸了多種語言，所以我也具有多種個性。 懂得六種語言令我意識到，我其實可以激發不同層次的同理心，並通過各種語言進行理解。 當我說廣東話時，人們看不出我是個混血兒，我認為這使我能夠真正融入很地道的本地生活中。

現在妳是在紐約定居，那紐約又如何啟發和影響妳的創作呢？西山：也就像在不同語言中遊走一樣，在不同城市中往返也塑造了我性格上的多重性。在香港時我覺得很平靜很舒適，我可以對周邊的人與事都有一定的概念，不知這樣說合不合理呢？

雖然我已在紐約已待了多年，但我仍不肯定我是否一個 New Yorker 呢！這個城市總令我有些戒心，可能我在紐約仍未找到我的「 hottosuru 」（ 日文：ホッとする，意指「放心」/ comfort zone ）吧，所以總是有點令我不自在。但我不得不仰慕紐約這城市的創作魄力，和香港是完全不同的，我認識的紐約創作圈子是藝術家主導，地下的，很前衛也很獨立；香港的藝術界則被視為一種投資、商業和利基市場去看待。我會說各有各優點。

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那日本文化呢？亞洲文化與西方社會的關係令妳有甚麼體會？

西山：在我英化的角度中，我對日本文化有一定的認知。我自少就被我家中的日本血統文化影響我的思想，我可以說我是一非常重家庭觀念的人，由如何作為女性的角色、日本禮節、Uchi 各 Soto 的概念（ 即日文音指「家庭的內與外」 ）和歷史上日本藝術如何影響多代的人等等。我也是個很念舊的人，也浪漫得令人震驚呢！我愛歷史，也很愛去理解分析抽象的歷程。在我還對自我身份認同有著懷疑的小時候，我就決定要來一個自我探索的旅程，我知道這旅程是不會間斷的。我也漸漸與幾種日本人的心態取得了共嗚，如何在有著日本式的生活態度中將藝術和文化連繫起來。妳的家庭背景和歷史如何影響妳對日本文化的理解？

西山：可以說我的血統對我影響很大！ 我的日本家庭來自江戸幕府（ Tokugawa shogunate ）。 我們的祖先在效力日本皇室時幫助統一日本初期有著重要作用。眾所周知，這個時代在日本的政治上和社會上都具有革命性影響。 但是我最著迷的是那段時間藝術和文化也蓬勃發展。 在我小時候，我的曾祖母會告訴我一些故事，講述我們家的攝政王如何為我們現在所稱的國家文化瑰寶如寺廟、茶道藝術、日本画（ Nihonga ）作出過的貢獻，也為商人和工匠提供了經濟和社會基礎。 這些故事都令我很深刻地知道家庭中對藝術的熱愛已有悠久的歷史。這我感到很受鼓舞，同時也鼓勵我繼續學習和創新！

可以分享一下個展《 SHUNGA 》系列的創作背後嗎？

西山：《 SHUNGA 》系列共有 15 幅受日本早期色情藝術啟發的畫作。Shunga —— 春畫藝術旨在使性別和親密關係正常化。不過我的創作與性無關，沒錯它是帶有性的元素，但作品最想表達的是關係到人類的脆弱性和親密感。它是我在紐約上一次展覽《 An Exploration of Human Fragility: Love and Lust 》的延續系列，那是 7 英尺長的繪畫作品的集合，呈現出但丁的《 煉獄 》但沒有了對親密關係中的「性」那一部分。 《 SHUNGA 》系列是我第一次這麼凸顯日本文化的藝術創作。我小時候曾想當詩人和小提琴手，所以我可以從文學以及音樂中汲取靈感。《 SHUNGA 》系列是我延續上一系列後的一次身份探索。此外，我偶然發現了 Edward Said 的《 東方主義 》一書，發現了這種異國情調和西方對東方的描繪之間的諸多聯繫，使我自己也經歷了很多。簡而言之，《 SHUNGA 》系列是我對「親密」的理解。我的身份是抽象的，我介於東方和西方之間。通過我雙眼，我試圖解釋甚麼為人類，親密與脆弱對我們人類的影響。

春畫都是抽繪日本人在江戶年代時「性的藝術」，那妳對那個時代的音樂也有興趣嗎？

西山：我是傳統日本音樂的樂迷啊！我喜歡演歌（ Enka ）、三味線和日本箏的音樂。我的祖母是日本画畫家，但她也彈奏日本箏。 我記得看著她穿著和服、塗上輕香水、跪在被褥上，靠在她的Koto，在練習室的絲綢門後面練習了一個漫長的夜晚。 我還要說的是，在日本唱演歌的女歌手極具力量！像加藤名子（ Meiko Kaji ）、山崎光子（ Hako Yamasaki ）或石川小百合（ Ishikawa Sayuri ）這樣的現代藝術家都有類似西方「致命的女人」（ femme fatale ）的魅力。 諸如八代亞紀（ Aki Yashiro ）之類的歌手只是用她的嗓音就讓我震驚。 日本演歌具有非常獨特的令人震撼的顫音，這是其他音樂所無法比擬的。

音樂是如何啟發妳的創作呢？妳會在作畫時聽音樂嗎？

西山：我是 jazz 音樂和 soul 音樂的狂熱粉絲！jazz 和 blues 音樂我都覺得是充滿激情，它來自一個怪異的處境：在那裡他們將痛苦的感受轉化為美好的事物。我通常都在聽 jazz 、soul 、日本演歌或意大利的老派 Canzone 歌曲。

Jazz 最常被認為是一種抽象和沈思的流派。我的想法背後有很多層面。它可能會讓人不知所措，但是在安穩的空間內繪畫可以使我放下戒心，去接受和感受我脆弱和軟弱。jazz 於 19 世紀在美國新奧爾良（ New Orleans ）的非洲裔美國人社區中興起。我聽過各種爵士樂，例如 Classic jazz 、 free jazz 、 bebop 、cool jazz 等等。但我個人很喜歡 Classic jazz，它結構沉重有規律。free jazz 很棒，但讓我感到焦慮。jazz 音樂的起源從奴隸制時代開始就具有濃郁的內涵，這是一種體力勞動的曲調，表達出憂鬱和缺失。jazz 又表達出個性，紀律和毅力；那些是真正吸引我的元素。我承認我曾經經歷過要在壓力下迫自己要有作品面世的時刻，那處境似乎與 blues 和 jazz 的概念相似。當然是不健康的。我能夠認識到我喜歡音樂類型的屬性，並把這些元素聯繫到自身當中。妳和妳父親都是音樂人啊！可以分享多些給我們知嗎？

西山：我 3 歲時開始拉小提琴，所以我已經玩了 19 年了。 我父親在時尚界發展，但同時也是位 Flamenco 結他手。 他曾經在日本和西班牙演出。 在法國讀大學時，他甚至演奏了琵琶和風琴。 他是一個非常沉思的人，他用法語學習哲學和古典法國文學，音樂和時尚是他的專長和興趣，加上我作為畫家的媽媽，令我在成長時有一個渠道可以自由自在實踐我的藝術！

妳有最喜愛的歌手和歌曲嗎？

西山：我喜歡 Billie Holiday 、 Louis Armstrong 、 Etta James 、 Nina Simone 、 Miles Davis 和 John Coltrane. 每每有如 Nina Simone 的雄厚聲線都會令我很著迷。《 Sinnerman 》 、《 Strange Fruit 》 、《 Gloomy Sunday 》 、《 Black coffee 》都是我每天都會聽的歌啊！當你不想用 Spotify 那種「瞬間」去聽音樂時，我就喜歡手動設備（如唱盤唱機），喜歡機械設備的一部分，喜歡播 LP，觸覺和真實感也是如此令人難以置信。 純音樂的話，我喜歡 Jelly Roll Morton 的《 The Crave 》，Paco De Lucia 和 Tomatito 的結他樂曲，還有 Ravi Shankar，Bach 或 Sidney Bechet 的Petite Fleur 我都是非常著迷呢。 我也喜歡一般的老歌，如樂隊 The Ink Spots 和古老的日語和意大利語音樂。 石川小百合，明治佳子，明代亞希郎，羽田龍繪等歌手的日本 soul 音樂也令人難以置信。 意大利 60 至 80 年代的 Canzone 也是如此，例如 Tony Renis 、 Domenico Modugno、 Gino Paoli 、 Fred Buscaglione 和 Nicola Di Bari 。

妳有看過甚麼深刻的演唱會或音樂表演嗎？

我認為紐約或西班牙的安達盧西亞（ Andalusia ，看 Flamenco ）是現場音樂的最佳去處。我經常會去 Smalls 、Dizzy’s 、Village Vanguard 、Tomi Jazz 和紐約的 The Standard。所有這些地方都提供不同的氛圍。當我 2017 年去Dizzy’s 看 Freddy Cole 時特別讓我震撼。他是一位令人嘆為觀止的歌手和鋼琴演奏家。Dizzy’s 的空間也很特別。它位於林肯中心（ Lincoln Centre ），其玻璃橢圓形的空間俯瞰著中央公園。浪漫、朦朧、高檔而精緻。我記得 Freddy Cole 行上台時是要人撐扶的，但是當他的手指敲擊琴鍵的那一刻，就像另一樣時空！他的靈魂是多麼充實，我很幸運能夠看到他的現場表演。就像繪畫一樣，對我來說，自學爵士樂的歷史也很重要。隨著「 black lives matter 」運動的發生，至關重要的是我們必須了解、傾聽和學習。我欣賞爵士音樂，這種文化起源於非裔美國人社區。爵士音樂的起源有更黑暗的淵源，但最終它是一種表達形式。無論是痛苦、傷害、愛情還是對生活的憧憬。這都是極其粗糙純樸的。這就是為什麼爵士樂和靈魂樂對我如此影響的原因。

妳作畫時有甚麼特別的「儀式」嗎？

西山：我的日常工作通常是這樣的：喝一杯熱茶或咖啡、點燃香爐，燈光和溫度都令人舒服的，光線不太亮。 我的材料觸手可及，並且準備好電唱機。 我的工作室是一個多變的空間（ transformative ）是一個安全空間，是我的避難所！ 它必須有屬於我的空間，最重要的是要舒適。 我認為，作為一名藝術家，這意味著您對溫和的事物很敏感。 無論是你無法觸摸的頻率，還是體驗到的顏色，您都能感受到，卻卻如此生動。 所有這些感覺都得到了增強。

西山瑞貴即將在香港作出首次個人展覽《春畫》（ SHUNGA ），共會展出十五幅作品。這次她的個展同時展出三幅特意為香港組織微笑行動（ Operation Smile ）創作的三幅作品作籌款之用，籌得 善款將全部撥捐予香港微笑行動，為在全球偏遠地區、患有唇顎裂的兒童進行安全及高質素的免費手術。

西山瑞貴 《春畫》2020 年 6 月 30 日至 7 月 4 日 展覽場地：白石畫廊 Whitestone（ 中環皇后大道中 80 號 H QUEEN’S 8 樓) ）