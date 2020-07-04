Mike Orange 初為劇集配樂 以ViuTV《歎息橋》作品集開演奏會

當觸執毛暫停後，各位成員都在自己努力開拓的路向發展。從與風車草劇團合作開始，在觸執毛擔任結他手的 Mike Orange ，開始參與劇場音樂製作。在最近於 ViuTV 大受注目的劇集《歎息橋》，Mike 於當中擔任配樂及創作主題歌曲，在音樂演出重開之際，Mike 與一眾香港知名樂手，宣布舉行《歎息橋》配樂演奏會。

《歎息橋》原聲大碟已於各大串流平台上架。

在香港電視劇史上，甚少會為劇集推出原聲大碟，甚至沒有為以往的作品建立一個完整資料庫。在電視業界開始出現更多的選擇，ViuTV劇集《歎息橋》亦為劇集推出原聲大碟，Mike Orange 更會率領一班香港知名樂手 雷麗麗 (小提琴手）、黃偉勳 Steffunn (鼓手)、陳兆基 （低音結他）、Jonathan@小塵埃 (琴/結他)，在西九舉行配樂演奏會。

《歎息橋》演奏會將於西九大館舉行，該場地亦將會舉行坂本龍一的音樂會。

活動詳情：

《Mike Orange 《歎息橋》原聲大碟演奏會》

24/07/2020 8:00 pm

地點: 西九文化區藝術公園自由空間大盒

音樂總監: Mike Orange

音響設計: Simon Li

燈光設計: 楊子欣

執行舞台監督: Janet Wong

監製: 湯駿業

主辦: Bill Bill Production