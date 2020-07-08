Linkin Park 主腦 Mike Shinoda 再有新專輯推出！

外國那邊因應 COVID-19 疫情，人們要在家中自我隔離都有四個多月了。而 Linkin Park 的創始成員 Mike Shinoda 也一樣，但他不只適應得很好，更讓他有更大的創作力和生產力的空間！

近月 Mike Shinoda 在 Twitch 的直播上，都和 fans 一起去弄音樂，直播會看著他在錄音室即場彈奏旋律，fans 會留言給意見，就會成為一首歌曲！現在歌曲集合成輯，Mike 的第二張「個人專輯」《 Dropped Frames, Vol. 1 》

Mike Shinoda 迷上了在 Twitch 的直播，除了弄音樂，就是打機（對，他用 Twitch 直播他玩《動森》的過程）：

Shinoda 說：「《 Dropped Frames 》與其說是『專輯』，不如說是直播頻道的產物。當中收錄的作品是我在直播時和 fans 一起做的作品，但更大的是我在做直播串流時的體驗。 當我開始的時候，我通常都沒甚麼方向，結果都是觀眾的建議、我即興的想法，這兩者之間有著不可思議的魔力。」

但當問到他會不會在 Linkin Park 的新作？Mike 說：「若你們的問題是這個，那我暫時只有一個答案 —— 不會。」但他打個小圓場說，只要有新靈感新創作，我一定會讓大家知道的。

《 Dropped Frames, Vol. 1 》中有幾首歌曲可以在 YouTube 聽到，這個星期五就會正式推出。

《 Dropped Frames, Vol. 1 》歌單：

Open Door

Super Galaxtica

Duckbot

Cupcake Cake

El Rey Demonio

Doodle Buzz

Channeling Pt. 1 (feat. Dan Mayo)

Osiris

Babble Bobble

Session McSessionface

Neon Crickets

Booty Down