《無痛斷捨離》執包袱時 重新審視文化產物與家對你的影響

「執包袱」成為大家最熱烈討論的話題，在整理行裝的時候，你曾經喜愛的CD、書籍、各種曾經安撫你情感的消費品，頓時變成了一種重量，一種負擔。我們對新生活新地方有各種想像，同時你能夠斷絕所有東西，重新來過嗎？電影《無痛斷捨離》在整個斷捨離的過程，你要放下的是包袱，還是對你影響深遠的回憶？沒有回憶，你還知道自己是什麼人嗎？

《無痛斷捨離》在香港公映時，正值是肺炎開始襲港，大家都趕著戲院暫停營業前，在大螢幕欣賞這套來自泰國的作品。在疫情爆發新一波時，這套由Netflix投資的電影 (劇情卻經常取笑 近藤麻理惠 的Netflix斷捨離節目)，正式於香港Netflix上架。

《無痛斷捨離》一直響往擁有一個極簡主義美學的家。(電影截圖)

故事講述女主角小琴，享往有一個極簡主義的家，希望說服媽媽與哥哥一起進行裝修計劃，將家中的雜物逐一清理。小琴與一般文青無異，陪著她成長有一大埋唱片、雜誌、菲林相機，熱愛過後，這些通通都變成家中的雜物，曾夢想成為音樂家的她，家中放置了一個朋友送的大提琴，以及已離家的父親，所留下的鋼琴。

媽媽在家的前廳開設音樂學校教唱歌，但她永遠只唱著同一首經典金曲，台灣歌手邰正宵的《九百九十九朵玫瑰》的泰文版 - 《九千九百九十朵玫瑰》：

斷捨離的首要條件，就是決斷！小琴狠心為每件物品想一個丟棄的籍口，實體書已死，有Apple Music串流平台就不需要CD，已經習慣用手機影相的她，望見前度送的菲林相機，隨手就掉進垃圾筒，女主角的行為完全違反 analog 正在復興的熱潮。

現在的電腦基本上都不會包括光碟機，女主角要用外置光碟機讀回以前保存相片的光碟。(圖片來源：《無痛斷捨離》電影截圖)

隨著劇情的發展，每件小琴要處理的舊物，都帶著一段她要處理的人際關係，以及面對友情或愛情所留下的痕跡。電影《無痛斷捨離》為了讓觀眾更投入整個執屋過程，聲音設計師 Nopawat Likitwong ，完整還原了一個房間空息流動的聲音、撕開包裝紙、開箱的每一下動作，都像看ASMR影片般，每一下讓你都打一打冷震。

實體CD與串流平台的分別，是你與物品之間有「相處」。(圖片來源：《無痛斷捨離》截圖)

聲音設計師 Nopawat Likitwong 與港產片的緣份很深，從《新宿事件》、《一代宗師》、到近期《空手道》，他亦有參與聲音後製的工作。他更憑《紅海行動》 奪得香港電影金像獎最佳音響效果獎項。

《無痛斷捨離》音效師 Nopawat Likitwong 與拍檔 Sarunyu Nurnsai ，曾奪香港電影金像獎最佳音效獎項。 (圖片來源：香港電影金像獎 fb)

主理配樂的 Jaithep Raroenjai 曾經於日本留學，《無痛斷捨離》亦帶著日系的畫面風格，兩者的合作令電影有種超脫地域的效果。他們運用小號這種樂器貫徹整套電影，無論在突出角色感受的聲效，以配樂上的運用，都一致性使用小號去表達。

女主角小琴崇尚的「簡約作風」白色的外牆、缺乏圖案的設計、一式一樣的家居，除了在北歐流行之外，近年的「反烏托幫」影視作品《Black Mirror》、《飢餓遊戲》、甚至cyberpunk風格的作品，他們呈現極權國家的生活，都是沿用這種「簡約」的模式，國民一式一樣的衣著，去自我化，不容許「標誌」和組織的存在。

在觀看《無痛斷捨離》的過程，女主角不斷麻木自己的情感，去達致生活「極簡」化，她丟棄每件物品，同時丟棄著某部份的自我和身份象徵。

在大家最近執包袱的時候，好好思考這些物品對於你的回憶、身份、關係的重要性，你能夠丟棄所有，重新開展生活？

當你丟棄所有的象徵，從前廣東唱片、閃卡、書籍、一切關於這個地方文化的東西，你可以稱自己為香港人嗎？