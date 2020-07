The Cranberiries 第二張專輯重製版將推出 有未收錄過作品

愛爾蘭樂隊 The Cranberries 女主音 Dolores O’Riordan 過身都有兩年了。樂隊也正式在去年推出最後一張有 Dolores 的專輯《 In the End 》後解散,現有成員為樂隊的首張專輯《 Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? 》在 2018 年推出了 25 周年重製版,到今年再聯同 Island Records / UMe 推出《 No Need to Argue 》的 25 周年重製版,當中有未推出作品、 demos 、和從未公開的相片。

《 No Need to Argue 》其實是 1994 年 10 月推出的,當中收錄的歌曲《 Zombie 》已成為不樂迷心目中的經典,歌的 mv 更成為 YouTube 史上首隊愛爾蘭樂隊點擊率過 10 億的 mv,也特地製作了 4K 版本:

《 No Need to Argue 》的重製版將會在 9 月 18 日正式推出,當中會有 B-sides 、 demo 、現場演出歌曲,包括《 Yesterday’s Gone 》和《 Series 》的試聽帶 demo。