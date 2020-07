好大個波波！Luna 聯乘 Charming Way 復古風格《 Boogie Baby》

Luna Is A Bep 隨著上年《收成期》曝光率的大幅提升,她開始更專注更有自信去開發自己的音樂類型,與更多不同的單位合作,在KB的電視節目中亮相、與澳門音樂人 Achun 合作的作品《Three Poisons》、以及最新推出 Charming Way 的《Boogie Baby》,復古的派對演出有Luna扮大波波,同造星Godric的跳舞團體pta 粉墨登場。

在大學時期,曾經參加過 Dance Soc 的 Luna ,接觸到 Locking 舞蹈和 funk music ,成為她音樂路上的啟發。Luna 希望在家中掛著 Disco 波,記住自己在台上跳舞,最開心的時刻。

Luna 將自己化為一個極大的Disco 波波。(圖片來源:《 Boogie Baby》 MV截圖)

至於 funky 路上,她找到對味的伙伴 Charming Way !Charming Way 的復古味除了來自他們的音樂風格,同時他們擁有一個開古著店的成員~

luna 與跳舞團在《Boogie Baby》MV中的演出。(圖片來源:Luna Is A Bep Youtube )

Luna Is A Bep ft. Charming Way 的 《Boogie Baby》,有著網絡神曲Rick Astley《Never Gonna Give You Up 》的玩味,同時邀請到全民造星 Godric 所屬的跳舞團 pta 加持。