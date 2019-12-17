Charming Way - Victoria：香港這城市尋找出路一定要靠自己

香港 alternative rock 樂隊 Charming Way，總是有點好 charm 的復古味，成立 8 年，音樂路停滯過也重新走過。 2020 年將至，他們會有怎樣的目標？最新一曲《 Victoria 》談及了他們對香港這城市的感受，也是寄語 Charming Way 的前路。

可以談談《 Victoria 》一曲嗎？

《 Victoria 》是我們最近期推出的一首單曲，靈感來自香港這個城市。關係著人和事物的轉變；我從小就在香港長大，覺得很多事物都一去不返。也發現很多事，已不能再用以前所教所學的方法去追求。不論是追夢還是追目標，一定要靠自己去尋找出路.

另外，也有樂迷說過首歌感覺好像是用一個叫 Victoria 的女生去借喻香港，我們覺得都是一個幾有趣的看法。我想，如真有這一位 Victoria 女生，她應該會是一個蠻冷漠、有性格的女生。

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今年 Charming Way 參加了搶耳音樂廠牌計劃，過程感受如何？

參加搶耳廠牌計劃最大得著是認識到很多出色的獨立音樂人！期待將來有機會可以在本地甚至海外和他們合作，參與不同的演出。

Charming Way 有何未來計劃？

近期最大的計劃是推出 Charming Way 的首張專輯！製作已經進入最後階段，各位要多多支持啊！

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