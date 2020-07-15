Maroon 5 始創成員低音結他手 Mickey Madden 因家暴案宣布離隊

1994 年就與 Adam Levine、Jesse Carmichael 與前成員 Ryan Dusick 組成 Maroon 5 的低音結他手 Mickey Madden，上月因與配偶發生暴力事件而被捕。近日他向《 People 》雜誌指自己會暫時離隊「避免影響到其他隊友」。

Maroon 5 一個月前在家居隔離中為 Jimmy Fallon 節目演出了《 Memories 》一曲，當時只有 Adam 和成員 PJ Morton 及主結他手 James Valentine ：

Mickey Madden 在 6 月 27 日因涉嫌親密伴侶暴力（Intimate Partner Violence ，都是家庭暴力的一種）的重罪而被捕。據洛杉磯縣警長指，Madden 暫以 50,000 美元保釋。

Mickey 在離隊聲明說：「我現在有些事情需要處理，所以決定暫時離開 Maroon 5 。我不想在這段時期影響到樂隊和為成員帶來不便。我向 Maroon 5 送上最大的祝福。」他會在 9 月到法庭報到。樂隊發聲明指「Maroon 5 感到失望的同時不會輕視這次事件，在有進一步的消息時，會再採取適當行動。」

其實這不是 Mickey Madden 第一次被捕，2016 年他因藏有可卡因而被判社會服務令。

Maroon 5 的 2020 年巡演全數延期到 2021 年 3 月，當然，以現時 COVID-19 的疫情來看，都是有點太樂觀了？

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