Karen O 未有新歌畫酒招紙 推 Rośe 撐跨性別黑人社群

Yeah Yeah Yeahs 的主腦人 Karen O 在 COVID-19 瘟疫期間，除了有一次有特色的「隔離 Live 」外，就未有新音樂了。她將創作力放到作畫上，但不是畫油畫或 contemp art 放到畫廊做騷，而是畫成了酒樽上的招紙！

Karen O 的 YouTube 上最近的音樂片已是 2018 年這首為 KENZO 短片製作的音樂了，有黑人唱作人 Michael Kiwanuka 客串：

而她在疫情要隔離時，除了在家中開 Live 外，就未有再推出新音樂了。Karen O 將創造力推向了為酒樽繪畫招紙插畫，她與美國加洲 Napa Valley 酒廠 Ashes＆Diamonds 合作，創作了 18 支手繪招紙（ hand-paint label ）的 magnum 版本 rośe 酒。

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Karen O 說：「這些年來，我一直渴望可以好好的繪畫。疫症發生時，我用來製作音樂的大腦關掉了，因此，當我在隔離時，這個安靜的、有如 Kenneth Anger 風格的童話故事式的企劃是一個不錯的方法讓我有點寄託。我可以將頭靠在 Lou Reed 的靈感女神 Rachel 的肩膀上，那裡的仙女有著長髮，用細高跟鞋游泳，在那裡我可以在煙雨中洗滌自己。

不過大家暫時都只能遠觀了，因為，這 18 款 rośe 都已 sold out… 嘩，一支酒要 250 美金，但其實 Karen O 會將這些酒的 100% 收益都捐到 The Okra Project —— 一個為跨性別黑人社群提供住家膳食、日用品及食物資源教育的慈善組織。「我很高興有機會支持這個計劃，為跨性別黑人社群提供飯菜和資源，並感謝 Ashes＆Diamonds 和The Okra Project 所做的協助。在這個動蕩的時代，這個小計劃為不少人得到了溫飽。」Karen O 說。

Yeah Yeah Yeahs 主音 Karen O 家中衣櫃演出《 Phenomena 》

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