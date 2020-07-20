十一年獨立音樂影像紀錄 攝影師 Vic Shing 時間廊啟動

十一年來持續紀錄香港獨立樂隊現場演出的攝影師 Vic Shing ，其攝影專頁 Music Surveillance ，在香港藝術發展局的資助下，開設資料庫網站 Music Surveillance Archive 。咁多年來的各個本地音樂演出，多數都會見到 Vic 的出現拍照，打爆了不知多少個硬碟之後，終於有一個完整的整理，網站更有按樂隊、日期、演出場地、音樂風格、主辦單位的搜尋選項，第一階段上載由2018年至今的照片。

筆者從大約7年認識 Vic Shing ，無論他對器材的鑽研、對樂隊的熱愛、勤力的程度，都是受徹各攝影師尊敬的原因。將攝影專頁名為 Music Surveillance 是因為他最初只放一支腳架和一台 DV 機在場地錄影，整個裝置看起來就像一個閉路電視 (Surveillance)，起始於2009樂隊「永遠懷念塔可夫斯基」的演出，看著 Vic 身上一台一台相機，一支一支鏡頭的增加 (最後還多了一架車和一個女朋友)，除了器材的重量，感覺亦多了一份對獨立音樂的責任感。

Music Surveillance Archive 網站有齊全的搜尋分項功能 。(圖片來源：Music Surveillance Archive 網站截圖)

Vic Shing 的照片絕對是「Media Friendly」，不加味精呈現當時的場境及樂隊的狀態，對於初面世的樂隊，他們需要向媒體、向音樂節、向主辦單位推介自己時，Vic Shing 的照片過往幫助了很多樂隊走出去，以及走得更遠。

十一年來，數以十萬的相片，未知要花費多久，才能夠完整上載至網站，在等待漫畫《全職獵人》的連載、hip hop廚房佬出part 2、香港重新風光起來的同時，Music Surveillance Archive 開始興建保存本地獨立音樂文化的方舟。

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