制霸亞洲的香港遊戲音樂製作人 Ice 因個人作品涉「8字」引起風波

一款風摩亞洲的音樂手機遊戲《Cytus II》，甚至令台灣遊戲製作公司雷亞，可以在日本建立分部，背後的音樂總監，其實是一名香港製作人 Ice。

《Cytus II》 在兩大手機程式平台， 下載量超過 一百萬， 在音樂遊戲中長期處於top1。（圖片來源：play store）

Ice 他為人低調，甚少接受訪問及露面，本地音樂圈子的朋友，最多聽過他的名字及令人驚豔的電音作品，基本上找不到與他真人的連繫。遠赴台灣發展，加入雷亞遊戲公司，全公司唯一的香港人，逐步登上公司遊戲音樂總監的位置，更成為ACG界一個神檯級的名字。

3月時 Ice 多個音樂伙伴推出EP《Consciousness》，當中個人作品《 Telegraph：1344 7609 2575 》，內含一段摩氏密碼的電碼聲音，有內地網民解拆當中的訊息，發現是香港人這一年經常討論的「八個字」。

事件引起風波後，Ice 自行辭去雷亞遊戲公司的職位，其同一EP的音樂創作伙伴及好友 KIVA 亦發千字文回應事件，表示作為伙伴事前不知情，是一件可惜的事，但作為創作人，他絕對支持 Ice 在作品上的表達自由。

事件受內地、台灣、日本玩家極度關注，紮根於台灣的雷亞遊戲公司，因為早前與中國發行商合作後，已經引起了風波。今次卻因創作個人政治信息，亦不涉及任何遊戲內容，令到遊戲失去一位最重大的功臣，玩家們紛紛到雷亞的專頁「大量留言」，更引發退坑潮。

Ice 今早再發聲明，感謝各位支持他的朋友及玩家，更呈清公司雷亞 一直都有容許他發揮創作自由，在不加入任何意識形態的前提下，並沒有對他希望創作的內容，以及他希望收錄的樂曲，作任何內容干預。雖然今次是個人作品風波，但因為不想影響完全不知情的同事，所以決定辭去職位。

Ice 的創作含trance 及hardcore元素的電音，融合富速度感的鋼琴彈奏， 在遊戲中引領著玩家的手指與他的節奏同步。

這種同步率未知會否在未來受到影響，但身為香港人， 筆者一直相信，無論你身處何地， 如果你還本著香港的精神，我們仍然是同呼吸共命運。

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