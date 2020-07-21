東京事變8月出新歌 劇集主題曲《赤の同盟》 男主角剛宣布確診

原本是樂迷對於 2020 最大的憧憬，東京事變自元旦宣布重組後，開了首場音樂會後就因疫情爆發，受到國民批評，而取消之後的巡演。雖然演出全面暫停，但沒有影響到他們今年新EP的發行，及陸續的新曲發布，原本預留給現場觀眾的週邊商品，亦於網絡商店全面發售。

東京事變成員(左起) 伊澤一葉 、龜田誠治、椎名林檎、刃田綴色、浮雲 (圖片來源：貓柳JR本線)

新歌《赤の同盟》為8月12日推出的日劇《我們的愛情不正常》的主題曲，日劇改篇自安藤夏美的同名漫畫，故事講述一個關於和菓子店內的殺人事件，男女主角自少在店內認識，但因男主角的父親(懷疑)被女主角的母親殺害，母親被判刑後，兩人再無見面。15年後，女主角重臨舊地，並與男方相戀，在他完全忘記她的身份時，兩人開展婚姻生活。

日劇《我們的愛情不正常》兩位主角 濱邊美波 和 橫濱流星，流星剛宣布確診新冠肺炎。

日劇版女主角由濱邊美波飾演，早前濱邊美波參與配音的動畫電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》主題曲《永遠の不在証明》也是東京事變的作品。至於劇集的男主角橫濱流星，不幸地剛剛宣布確診新冠肺炎~

由於演出全面暫停，他們的全數週邊都在官方網站「SR 猫柳本線」發售：

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