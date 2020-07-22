【腦袋大爆炸】Tesla老細 Elon Musk 研發「入腦式耳機」

扭耳仔
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繼與 Grimes 生產BB x æ a-xii 後，Tesla 老細 Elon Musk 再有創舉要發表，他以個人名義建立創製公司，研發全新產品「Neuralink 」。 Elon Musk 在Twitter回應網民，聲稱產品植入頭部後，可以不用耳機收聽串流音樂，更有望可用於治療 阿茲海默症 、失知症、帕金森氏症。btw cybertruck 整好未？

Neuralink 構想圖 (圖片來源：Neuralink 網站)

Elon Musk 曾經在2019 年直播時，展示 Neuralink 會在大腦植入柔性電極導線，接收神經元訊號，然後再將無線訊號，發訊給附近的電腦。Neuralink 需要透過雷射，在顱骨穿出一個小孔植入電極。

Neuralink 用於娛樂方面，它可以令你完全不用耳機，收聽到串流音樂，但你不會因為聽歌，而在腦袋開一個洞？Elon Musk 認為，這個技術最終會有助於治療阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等腦部病變。他亦補充，這是 AI 人工智慧與人類的共生 的一大突破。

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