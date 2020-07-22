【腦袋大爆炸】Tesla老細 Elon Musk 研發「入腦式耳機」

繼與 Grimes 生產BB x æ a-xii 後，Tesla 老細 Elon Musk 再有創舉要發表，他以個人名義建立創製公司，研發全新產品「Neuralink 」。 Elon Musk 在Twitter回應網民，聲稱產品植入頭部後，可以不用耳機收聽串流音樂，更有望可用於治療 阿茲海默症 、失知症、帕金森氏症。btw cybertruck 整好未？

Neuralink 構想圖 (圖片來源：Neuralink 網站)

Elon Musk 曾經在2019 年直播時，展示 Neuralink 會在大腦植入柔性電極導線，接收神經元訊號，然後再將無線訊號，發訊給附近的電腦。Neuralink 需要透過雷射，在顱骨穿出一個小孔植入電極。

If we implement neuralink - can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL — Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020

Neuralink 用於娛樂方面，它可以令你完全不用耳機，收聽到串流音樂，但你不會因為聽歌，而在腦袋開一個洞？Elon Musk 認為，這個技術最終會有助於治療阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等腦部病變。他亦補充，這是 AI 人工智慧與人類的共生 的一大突破。

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