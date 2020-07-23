坂本龍一為怪雞日劇《今日的貓村小姐》寫主題曲　首歌長過套劇

剛剛播畢的「四月新番」深夜日劇《今日的貓村小姐》（きょうの猫村さん），由《孤獨的美食家》的松重豐扮演一隻擬人化的白貓，應徵家務助理工作。多產的「教授」板本龍一 又再為影視作品作主題曲，雖然叫作日劇但「貓村小姐」一集約2分30秒， 但主題曲卻長2分46秒！

日劇《今日的貓村小姐》大卡士的演員陣容 (圖片來源：TV Tokyo)

日劇《今日的貓村小姐》改編自同名漫畫，與其說是短劇，這更像是日本的長篇廣告，每集兩分30秒的劇情，演員陣容卻異常鼎盛，計有松尾鈴木、小雪、池田依來沙、水間論、染谷將太、安藤櫻與荒川良良。每個角色設定都非常誇張，除了搵大叔去扮演小貓、32歲的成人扮小孩，造型浮誇的不良少男少女，整套劇怪誕程度猶如小時候看的TVB台慶趣劇。

《今日的貓村小姐》原作漫畫的白貓是真正的貓咪。（網絡圖片）

難得請到國民級的坂本龍一做主題曲《貓村之歌》，第一集播放時就用了一分鐘去播主題曲，劇場製作人笑言，無奈只能將劇情縮到一分半鐘。男主角松重豐驚嘆這個與大師合作的機會「多虧這個奇蹟，讓我在坂本龍一偉大的音樂的作品之中，留下一個猶如bug的名字！」

難得與坂本龍一合作 主角松重豐覺得自己是一個bug (圖片來源：TV Tokyo)

觀眾想聽多一點主題曲

「短」對擅長鋪設氣氛的坂本龍一是大挑戰，但最後出來的反應，觀眾都想每集的長度都可以加倍，讓他們可以聽多一些主題曲。劇集配樂方面，由篠田大介與教授共同擔當，篠田大介去年憑電影《蜜蜂與遠雷》奪下日本電影學院優秀音樂獎。

《今日的貓村小姐》陣容鼎盛，點擊下列圖輯欣賞劇照：

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