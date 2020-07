Bully 女主音 grunge 式翻唱 Mazzy Star《Fade Into You》

近這幾年的 bedroom pop、 indie rock 樂隊女主音、音樂女生都是那個 look:白白淨淨加個白金色頭髮,Alvvays 的 Molly Rankin 啦、Men I Trust 的 Emma Proulx 啦、Snail Mail 啦,還有這位 2015 年推出了專輯《 Feels Like 》的 Nashville 女將、以 Bully 之名作個人音樂企劃的 Alicia Bognanno。她最近翻唱了著名 dream pop 樂隊 Mazzy Star 的《 Fade Into You 》。