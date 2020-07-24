Bully 女主音 grunge 式翻唱 Mazzy Star《Fade Into You》

近這幾年的 bedroom pop、 indie rock 樂隊女主音、音樂女生都是那個 look：白白淨淨加個白金色頭髮，Alvvays 的 Molly Rankin 啦、Men I Trust 的 Emma Proulx 啦、Snail Mail 啦，還有這位 2015 年推出了專輯《 Feels Like 》的 Nashville 女將、以 Bully 之名作個人音樂企劃的 Alicia Bognanno。她最近翻唱了著名 dream pop 樂隊 Mazzy Star 的《 Fade Into You 》。

明顯都是家居隔離下，Alicia 在家中拍片，她彈起電結他，唱起一如 Mazzy Star 女主音 Hope Sandoval 如絲一般的聲線，去到副歌時有著混蜀 distortion 聲音。大家還可以看到 Alicia 房內的玩味雪糕燈，放在擴音器上：

身兼唱作人、音樂監製、與 Hope Sandoval 組成經典 dream-pop 組合 Mazzy Star 的 David Roback 今年二月去世，終年 61 歲。Mazzy Star 的原裝 Live 已只能在 YouTube 片看到，或是聽如 Alicia 的翻唱版了。

5 月的時候，Alicia 也翻唱了兩首歌，Nirvana 的《 About a Girl 》和 Orville Peck 的《 Turn to Hate 》，那是 Bandcamp 當時免收佣金的每月「第一個星期五系列」的一部分，這個演出系列會持續到今年年底。

Alicia Bognanno 最近宣布將於 8 月 21 日推出 Bully 的第三張專輯《 SUGAREGG 》。首支單曲《 Where to Start 》她對《 Rolling Stone 》說是受 Chumbawumba 在 1997 年曾紅極一時的歌曲《 Tubthumping 》啟發。

這首歌大家有玩過《 FIFA 98 》的話應該不會陌生：

Alicia 說：「我正在聽這首歌是找出了其旋律結構，並嘗試模仿它。是真的，現在回想我也會笑。但這確是首札實的歌。」《 Where to Start 》表達出愛情帶來的挫敗感，愛情能夠完全控制自己的情緒和精神狀態，不論是好還是壞的方面。 「將一些輕鬆的情緒集中到原本可能會耗盡精力的狀態中，很治癒的。」Alicia 補充說。

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