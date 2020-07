JARV IS.. Jarvis Cocker 新樂團新玩法專輯《Beyond the Pale》

前 Pulp靈魂人物 Jarvis Cocker 成立他的新樂隊 JARV IS… ,在精英樂團的陣容下締造了一個來得不一樣的音樂項目——他們的實驗性構思,是履行跟現場樂迷互動的歌曲創作方式,把新歌的演出收錄下來以協助他們寫歌、紀錄歌曲的進展情況,繼而將這些現場錄音來作為 JARV IS 的專輯的基礎。《 Beyond the Pale 》就是一張蘊含著現場錄音的錄音室專輯,官方文案說:「這不是一張 live album - 這是一張 alive album。」而南非考古學家 David Lewis-Williams 的著作《 The Mind in the Cave 》、Jeremy Deller 的 rave culture 紀錄片《 Everybody in The Place 》、Nick Broomfield 的 Leonard Cohen 與其繆思 Marianne Ihlen 的紀錄片《 Marianne & Leonard: Words of Love 》,都是背後的影響。

說來,實在萬二分感激2018年《 Clockenflap 》音樂節帶來了 JARV IS… 在 Harbourflap Stage 於週六晚演出——當時仍是喚作 Jarvis Cocker Introducing JARV IS 。這不單是促成這位前 Britpop 傳奇樂團 Pulp 的靈魂人物首度登陸香港表演,而且更可以悉先看到 Jarvis Cocker 才在2017年底啟動的全新音樂項目 JARV IS… 、呈獻上他的新鮮出爐歌曲。如今 JARV IS… 帶來的《 Beyond the Pale 》專輯,在七首曲目當中佔了三首我們都已曾在《 Clockenflap 》先睹為快。

Jarvis Cocker (右一)領軍的新樂團 JARVIS 。(攝影: Eddie Whelan )

走出 Pulp 作個人發展, Jarvis Cocker 已先後在2006年及2009年出版過兩張個人專輯《 Jarvis 》及《 Further Complication 》。而 JARV IS… 則是 Jarvis 的六人樂隊,除了他之外成員還包括已出版過多張個人專輯的豎琴及鍵琴手 Serafina Steer ,同鄉 Sheffield 電音樂團 The All Seeing I 的電子合成器兼電音樂手 Jason Buckle,來自 acid jazz 樂團 The James Taylor Quartet 的低音結他手 Andrew McKinney , 來自實驗搖滾器樂樂團 Three Trapped Tigers 的鼓手 Adam Betts ,以及小提琴手 Emma Smith ,可說是一支精英樂隊,也樹立出他們別具一格的音樂風格。而《 Beyond the Pale 》也是由 Jarvis 跟 Jason Buckle 作聯袂監製。

之不過在 JARV IS 之名義底下,即使《 Beyond the Pale 》明明是這隊 Jarvis 新樂團的首張專輯,然而在心理上我們還是按捺不住地視之為他的第三張個人專輯看待。況且如果不計2017年 Jarvis 跟加拿大音樂怪傑 Chilly Gonzales 聯袂合作圍繞著荷李活Château Marmont酒店29號房間所發生之故事為題的概念專輯《 Room 29 》在內,《 Beyond the Pale 》便是他自《 Further Complication 》之後足足十一年來的「個人」專輯,難怪外界都視之為 Jarvis 叫人引頸以待的回歸,更被稱為 Jarvis Cocker 自 Pulp 的《 This is Hardcore 》(1998年) 以來最棒的專輯。

JARV IS 的初演獻給了在2017年12月尾由 Sigur Ros 策動的冰島音樂節《 Norður og Niður 》,然而這卻是一個來得不一樣的音樂項目。如何不一樣? Jarvis 與樂隊的實驗性構思,是履行跟現場樂迷互動的歌曲創作方式,於是把新歌的演出收錄下來以協助他們寫歌、紀錄歌曲的進展情況。然後在好友 Geoff Barrow ( Portishead 主將之一)的建意下,而將這些現場錄音來作為 JARV IS 的專輯的基礎——《 Beyond the Pale 》就是一張蘊含著現場錄音的錄音室專輯,官方文案說:「這不是一張 live album - 這是一張 alive album。」

所以《 Beyond the Pale 》裡的歌曲,有的是在英國打比郡村莊 Castleton 之山洞 Peak Cavern 舉行的音樂會上灌錄、有的是在西班牙巴塞隆納音樂節《 Primavera Sound 》上灌錄,餘下來的歌曲以及 overdub 部分則是在倫敦市郊 Neasden 的 Narcissus Studios 收錄。

JARV IS 的《 Beyond the Pale 》專輯原定在今年5月初在 Rough Trade Records 旗下面世,但因為全球大流行疫情而延期到這個7月17日才發行。

原定《 Beyond the Pale 》是在今年5月初在 Rough Trade Records 旗下出版,但因為全球大流行疫情而在3月間已宣佈會押後到7月17日才發行,一心以為可以避開風頭火勢的疫情。可是,此刻全球疫情依然嚴峻,世界更混亂。

Jarvis 因為閱讀過南非考古學家 David Lewis-Williams 的著作《 The Mind in the Cave 》,從而促使 JARV IS 在2018年4月7號在 Peak Cavern 山洞裡舉行了一場音樂會,而《 Beyond the Pale 》裡兩曲《 Must I Evolve? 》和《 Sometimes I Am Pharaoh 》便是以這次演出的錄音作為基礎。最先釋出的前者,便唱到從 cave 到 rave 的場景以帶出人類的進化論,還有趣地點名提到 Chicago house 傳奇 Frankie Knuckles ( Dragging my knuckles, listening to Frankie Knuckles ),很 Pulp 式的懾人曲子、矯飾的和唱、猶如生物進化的 motorik 節奏,已是別開生面的一曲;後者差不多是 JARV IS 現場演出的指定開場曲(包括《 Clockenflap 》那次),化身法老王的 Jarvis 祭出這首萬分迷魂而電幻的怪咖 art rock 曲目。

去年6月1日在西班牙巴塞隆納《 Primavera Sound 》音樂節灌錄的《 Children of the Echo 》,把Andrew McKinney 一手漂亮的低音結他表露無遺,祭出是一首緊湊鼓擊節奏的迷幻流行曲。

主打單曲《 House Music All Night Long 》以跳舞音樂作主題下大抵會叫人聯想起 Pulp 的《 Disco 2000 》,這首情歌是描寫有某人獨自困在屋子裡,其感情對象卻在外面的 rave 派對中隨著 house music 起舞,他只好整晚聽著 house music 聊以自慰以作等待,曲中唱到” Everybody in the place “是取自 Jeremy Deller 的2019年英國 rave culture 紀錄片《 Everybody in The Place: An Incomplete History of Britain 1984–1992 》。歌曲在3月初釋出,跟著全球大流行疫情爆發、不少地方要實施隔離政策,《 House Music All Night Long 》便意外地被視為「隔離之歌」,尤其是唱到”God damn this claustrophobia / 'Cause I should be disrobing you “。但此曲並沒有 house 曲風,但中板節奏下是一首有著傷感調子的 synth-pop / art pop 歌曲。

新單曲兼專輯開場曲《 Save the Whale 》人人都說 Jarvis 唱得活像 Leonard Cohen 上身,專輯名字《 Beyond the Pale 》是源自曲中一句” Move beyond the pale” ,靈感來自 Nick Broomfield 的2019年 Leonard Cohen 與其繆思 Marianne Ihlen 的紀錄片《 瑪麗安與倫納德:愛的話語 Marianne & Leonard: Words of Love 》,所以 Jarvis 在演繹上的致敬意味也不言而喻。此曲也是專輯最後收錄的一曲,而是以接近 live 形式灌錄而成。歌曲的 mv 是結集了 Jarvis 在過去兩年多間他曾上載到社交媒體的現場演出相片,大家認得出在香港《 Clockenflap 》那一幕嗎?

《 Am I Missing Something? 》是另一我們曾在《 Clockenflap 》先聽為快的歌曲,也是專輯裡最「老」的一曲—— Jason 的 synth demo 早在七年前已交到 Jarvis 手上,這也是一首介乎 synth-pop 與 post-punk 曲式之間而又有著靡爛和唱的神秘感中板歌。

後龐克傷逝美學 Ian Curtis 死後的 Joy Division 專輯《Closer》

Ultravox 從新浪潮搖滾到新浪漫電音的1980年專輯《 Vienna 》