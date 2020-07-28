Perfume相隔兩年推全新單曲　《Time Warp》9月出爐

日本女團 Perfume 在年初正如火如荼舉行「 Perfume 8th Tour 2020 'P Cubed' in Dome 」，但 COVID-19 瘟疫爆發，她們最後一場演出也要取消，一直到現在，終可見到三女再有新動作了，配合樂隊「Perfume 15th&20th anniv with you all 」Vol.2 的企劃，全新單曲《Time Warp》將會在9月16日正式推出！

暫時都是看到新單曲《Time Warp》的宣傳照，但是否就會是「完全生産限定盤」及「初回限定盤」的CD封套就未能確定

但根據 Perfume 官網指，樂迷訂購《 Time Warp 》「完全生産限定盤」的話，除了會有 bonus DVD 看到《 Time Warp 》和另一曲歌曲《 Saisei 》（再生）一曲的 PV 外，也會有《 Saisei 》的 PV 製作花絮，更會有《 Time Warp 》的卡式帶版本附送！

大家還要多等一個多月左右，但《 Time Warp 》現在已接受預購～ 在有實體碟到手前重溫一下 Perfume 在 2019 年 Coachella 的《 Dajyobanai 》演出吧。

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