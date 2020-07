Perfume相隔兩年推全新單曲　《Time Warp》9月出爐

日本女團 Perfume 在年初正如火如荼舉行「 Perfume 8th Tour 2020 'P Cubed' in Dome 」,但 COVID-19 瘟疫爆發,她們最後一場演出也要取消,一直到現在,終可見到三女再有新動作了,配合樂隊「Perfume 15th&20th anniv with you all 」Vol.2 的企劃,全新單曲《Time Warp》將會在9月16日正式推出!