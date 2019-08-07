Perfume 都有鐳射槍？當年的《 Laser Beam 》「射死」多少香民心

喂！Perfume 當年的一首《 Laser Beam 》，絕對是超級「 攻擊性武器 」啦！更不論你是近到兩步之隔，還是在東京巨蛋山頂位，作為香民的那顆人，都一樣會被 Perfume 三女「 攻陷 」！不經不覺這首歌都有 8 年歷史，現在和大家一起重溫一下 PV 和現場演出，也再看看其他和鐳射有關的演出和音樂會。

日本 electro-pop 天團 Perfume 在 2011 年推出第 20 張單曲《 Laser Beam 》，也是她們第三張專輯《 JPN 》中收錄的歌曲。這單曲曾因「 311 日本大地震 」而延期推出。《 Laser Beam 》由樂隊的長期合作拍檔、電音人中田康貴主理，啟發自 8-bit 音樂，也在她們一貫的 J-pop/electro-pop 中加入了點點 punk dance 味道。

看 Perfume 又怎可以不看她們的現場演出？《 Laser Beam 》也一定是 Perfume Live 的指定動作。嘩，很多「 攻擊性武器 」啊！香民應該每次看到都被「 射死 」... 是射到心入面了。

Perfume 在今年 7 月時的音楽の日再演出了一次：

又其實，不少演出地方、音樂 show 都會有利用激光作演出工具，香港的那個甚麼的「 幻彩詠香江 」就不多說了，例如加州迪士尼的「 Tron Legacy 」當年上畫前，也有用 laser 演出去暖場。

另一個比較音/藝共融一點的，則是「 DEEP WEB 」——是一個以動能配合歌、影的裝置藝術，由 Christopher Bauder 和 Robert Henke 主理的作品，這個大型裝置藝術今年會在德國 Das Kraftwerk Berlin 這個在以舊發電廠改建而成的文藝演出場地中再舉行，到 8 月 23 日。

從前... 有個可以留在家聽歌的星期一 - 昆頓大導音樂曲單

《怪奇物語》Joe Keery 都有自己隊 psych-rock band！