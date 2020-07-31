必要！Lou Reed 傳奇專輯《New York》重新發行豪華特別版

Lou Reed，美國搖滾音樂傳奇人物，也是大家聽極不厭的樂隊 The Velvet Underground 靈魂人物，他的音樂生涯也橫跨了整整 50 知年頭，在 1967 年去到 1970 年在 The Velvet Underground 推出了四張專輯，包括《The Velvet Underground & Nico》這在後世瘋迷的處子作；在離隊後的 40 年中，Lou 一共推出了 20 張個人專輯，當中不乏經典佳作，《Transformer》是當中一絕，不過要數到 Lou Reed 最巔峰之作，一定是 1989 年第 15 張專輯《New York》，專輯推出 31 年後，由音樂廠牌 Rhino Entertainment 重新發行，更有豪華版：3 張 CD、一張 DVD 及兩張黑膠及專輯的卡式帶。

這一套《New York》豪華再版，是經過重新錄製，當中包括 26 首從未發表的錄音室或現場演出歌曲，還有收錄了絕版的「The New York Album」看到 Lou Reed 在蒙特利爾 Theatre St. Denis 的現場演出完整片段呢。

這次的重新發行更有一本單行本書，當中有著不同音樂界人物如 avant-garde 音樂人 Laurie Anderson、音樂監製 Don Fleming、音樂記者 David Fricke 等以文字記錄這位傳奇紐約音樂人的歷程。

He spoke the language of people with nothing 著名導演 Martin Scorsese 形容 Lou Reed

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《New York》豪華再版現在大家已可在 Rhino 官網訂購，9 月 25 日正式推出。

悲劇的誕生 Lou Reed 在45年前的搖滾歌劇專輯